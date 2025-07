“No podía creer lo que acababa de ver”: así nació el gran sueño de Sara Jarque

Hato Rey - Cuando Sara Jarque vio el musical “Casi Normales” por primera vez en Broadway , quedó cautivada y supo que estaba ante algo que no era común. Ahora, 15 años después, se prepara para hacer realidad un gran sueño: traer por primera vez a suelo boricua esta pieza teatral y formar parte de su elenco principal.

“Cuando la pieza acabó, los ujieres tuvieron que recogerme en el teatro… yo era la única persona que quedaba en la sala. No podía creer lo que acababa de ver en escena” , recordó Jarque sobre el momento en que presenció el éxito de Broadway “Next to Normal”, escrita por Brian Yorkey.

“Usualmente, uno se conmueve con grandes obras dramáticas que abordan temas profundamente humanos. Muchas veces, los musicales pueden ser percibidos como un tipo de teatro más ligero o meramente entretenimiento. Pero, curiosamente, los más exitosos no son así: todos tratan temas intensos y complejos, y este es uno de ellos”, explicó, al mencionar como ejemplos, “La jaula de las locas”, “Cabaret” o “Hairspray”.

“Los musicales que han trascendido y se han convertido en clásicos, como este, abordan temas importantes. La música también es sumamente conmovedora y te permite acompañar emocionalmente a esta familia, vivir lo que ellos están viviendo. Es el complemento perfecto. De todo lo que he visto creo que es la pieza que más me ha conmovido en mi vida”, aseguró.

“Aquí cualquier persona puede sentirse identificada, porque muestra a una familia muy normal, con las disfunciones que todos tenemos. No existen familias perfectas, y esta pieza tiene algo importante que decirle a nuestra sociedad: a veces, no sentirse bien también está bien”, enfatizó conmovida la artista.

¿Pensaste en algún momento interpretar a Diana?

“Soñé con el papel que estoy haciendo”, reveló la también cantante, quien dará vida a Diana, un personaje complejo y profundamente emotivo. “Soy muy consciente del tipo de cantante que soy dentro del teatro musical. Mi voz es muy particular y no sabía si se adaptaría a esta pieza teatral, que abarca muchos géneros: tiene pop rock , balada , y lo que es el teatro musical tradicional. Empecé a pensarlo hasta que, hace ya varios años, comencé a cantar las canciones todos los días” .

“Creo que tengo uno de los castings más perfectos en los que he estado. Es un elenco que cumple cabalmente con los requisitos de cada papel”, destacó, al referirse al elenco integrado por los destacados actores del patio: Ernesto Concepción, René Monclova, Eric Yamil, Yeidimar Ramos y Jacnier, bajo la dirección escénica de Miguel Rosa, musical de Rubén Amador y vocal de Pedro José.

“Considero que todos los actores soñamos con obras que no solo nos reten a nivel actoral, sino que nos permitan establecer una conexión emocional con el público. Para mí, eso siempre ha sido lo más importante. Y sé que es lo más difícil de lograr. No todos los actores consiguen provocar esa conexión, y estoy muy confiada en que esta pieza lo hará”.

¿Por qué te sentiste conectada con Diana?

“Me conectaron a ella experiencias que he vivido, me vi reflejada”, confesó, al describir al personaje como “fuerte, resiliente y sobreviviente”. “Cuando un miembro de la familia tiene una condición mental que no es tratada adecuadamente, eso afecta todo su entorno familiar. Y eso es, en esencia, lo que veremos en esta pieza: el viaje de Diana y toda su familia asistiéndola, tratando de vivir día a día en busca de paz, de salud mental y emocional. Eso mismo es lo que los puertorriqueños tratamos de alcanzar todos los días, con las circunstancias que estamos enfrentando”.