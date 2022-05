Para una actriz, tener la oportunidad de volver a interpretar un papel en el teatro luego de una década puede resultar bien poco probable, y menos cuando se trata de repetirlo bajo la misma dirección y elenco. Por eso, a la actriz Sara Jarque le pareció un asunto de gran suerte que no le dejaba de sorprender y que le resultaba difícil de creer el hecho de que le ofrecieran reinterpretar a “Sally Bowles”, en el legendario musical “Cabaret”.

“Tuve la duda porque la experiencia original de ‘Cabaret’ fue tan perfecta en todos los aspectos, desde el montaje hasta el producto, que en esas cosas hay que tener un poquito de miedo porque tú quieres que quede igual o mejor. Entonces, ante eso, lo primero que pregunté era si pensaban que el equipo iba a ser el mismo. Resultó que sí, que la mayoría del elenco podía repetir en esta ocasión y, sobre todo, el director. Para mí eso era vital y lo más importante, porque eso quedó así como quedó hace diez años, por el director Axel Cintrón”, expresó la experimentada actriz acerca de la pieza, que se remonta al inicio de la década de 1930 en la ciudad alemana de Berlín.

Aunque admite que en un momento le entró la desconfianza, puesto que se trata de un papel que ciertamente no tiene su edad, Sara ve la puesta actual como un homenaje a ese montaje que se llevó a cabo hace diez años. Lo encara de una manera más segura como mujer y como actriz, mientras lo aborda de una manera distinta, con las herramientas que ha ido ganando con el transcurso de los años.

“El actor nunca para de aprender, yo creo firmemente en eso y me gusta mantenerme al día estudiando. Cuando tienes un papel que ya lo hiciste o trabajaste de cierta manera y de momento lo puedes ver desde otro lugar porque eres otra persona, tienes otras herramientas. Es una maravilla. Me pasa que cuando inicio los ensayos y estamos haciendo las escenas, que se prenden unos botones, unas memorias que tienes ahí de cómo lo dijiste y cómo lo hiciste. Pero, ahí es que entra la actriz actual y dice ‘no, esto funciona mejor de esta manera’, porque ahora entiendo mejor que de ese modo puede ser más efectivo. Entonces ahí estoy con ese reencuentro de lo que hice antes contra la actriz que soy ahora. En ese sentido sí me siento más preparada como actriz”, comunicó.

Siendo el musical una expresión de arte escénico, donde se combina la música, las canciones, el diálogo y el baile, es un género con el que Jarque se desenvuelve cómodamente. Su sólida base musical desde pequeña en la música, el baile y el canto la hace sentir muy confiada. En el caso particular de “Cabaret”, es un musical que, según explica, vocalmente que se adapta muy bien a su voz en términos del registro vocal, por lo que no siente miedo.

Lo único que le puede preocupar un poco es poder desempeñarlo con la estámina y fuerza que requiere su personaje, pero a la vez no duda de que tanto ella como sus compañeros de reparto lo harán de la manera que requiere. Jarque compartirá el escenario con los actores y actrices René Monclova (Herr Schultz), Miguel Diffoot (Ernst Ludwig), Jorge Castro (Clifford Bradshaw), Alfonsina Molinari (Fraulein Kost), Israel Lugo (The Emcee) y Johanna Rosaly (Frauleins Schneider).

Los actores Johanna Rosaly, René Monclova, Sara Jarque y Jorge Castro bajo la dirección de Axel Cintrón. (David Villafane/Staff)

Para una ejecución perfecta de la pieza musical, que subirá a escena el próximo 17, 18 y 19 de junio en el Centro de Bellas Artes en Santurce, la preparación ha sido clave, por lo que Jarque señala que en febrero pasado comenzó un entrenamiento de pesas y cardiovascular.

“Tenemos la gran dirección vocal de Pedro José, quien está encargado de eso aquí. Yo por mi parte he retomado mis lecciones con Hilda Ramos, que es una magnífica maestra de canto, quien me ha entrenado anteriormente. Hace diez años también me ayudó con el montaje original de ‘Cabaret’, así que retomé las clases de canto con ella porque eso es como el ejercicio, es algo que tienes que vocalizar constantemente y mantenerte cantando”, explicó.

En cuanto a encarnar a la cantante inglesa “Sally Bowles”, señala que es un personaje que le enternece mucho. “No sé si todos en algún momento hemos querido salvar a alguien o salvar a una persona que está rota por las experiencias que haya tenido en la vida, en su crianza. El personaje de Sally es una mujer rota, por lo que me provoca mucha ternura, me provoca salvarla, pero no la puedo salvar. La trama está ahí, ese personaje está escrito de una manera, pero me provoca mucha compasión. Por eso siempre la hago con mucha emoción, a flor de piel”, compartió.

Hará un acercamiento distinto del personaje de la cantante británica, reconociendo que en esta etapa goza de nuevos recursos como intérprete. (Alexis Cedeño)

Aunque es una veterana de las tablas, reconocida por el público teatrero y sus compañeros actores, hace diez años que Jarque no tenía la misma exposición que goza hoy en día como parte del elenco del programa televisivo “Raymond y sus Amigos”, por lo que con toda probabilidad se enfrentará a un público más diverso.

“La manera en que el público se ha expresado hacia mí o me ha expresado a través de sus mensajes en las redes, me dicen cosas tan bonitas que realmente espero que ese público que me dice ‘estoy loca porque hagas algo en teatro’, se den la oportunidad porque esta es la pieza perfecta para reiniciar su vuelta al teatro como tal”, manifestó en medio de uno de los ensayos para el musical.

La salida de Junior Álvarez del elenco

Si hay algo que nunca se vio venir para esta obra es que tuvieran la ausencia del actor Junior Álvarez, quien atraviesa por un momento delicado de salud debido a una afección en su sistema cardiaco, lo que provocó que su corazón esté funcionando a un 15% de su capacidad. En sustitución, la producción y dirección de “Cabaret” eligió al experimentado actor Miguel Diffoot para encarnar el papel de “Ernst Ludwig”.

“Todos estamos pendientes a su salud y deseándole lo mejor y una pronta recuperación. Y seguiremos al pendiente de eso, porque confiamos en que en que ese corazón eche pa’ lante, que responda a los tratamientos y que sea lo mejor para que se reintegre a su vida y se reintegre también a su trabajo. Obviamente nos afecta como familia teatrera y como amigos”, agregó.

Por otro lado, el director de “Cabaret” aceptó que cuando le llegó la noticia sobre el estado de salud de Álvarez tosos se quedaron en shock y prefirieron esperar con la esperanza de que se pudiera reintegrar. Sin embargo, no será posible.

“Desgraciadamente, su situación de salud es complicada y no lo pudo hacer esta vez. Tomar esa decisión es bien fuerte. Él decidió que no lo podía hacer y los médicos decidieron que no lo podía hacer, es imposible. Tuvimos que buscar a alguien que llene sus zapatos. Junior, es excelente actor, al igual que Miguel, quien es un excelente actor y cantante con el que he trabajado una infinidad de veces”, señaló.

Aparte de la enfermedad de Junior Álvarez, Sara Jarque en su carácter personal, ha tenido que enfrentar un momento muy difícil en medio de su preparación para “Cabaret”, como lo es la pérdida de su progenitora, Adelaida Rodríguez. Fue su hermano, el también actor Joaquín Jarque, quie dio a conocer la noticia a través de las redes sociales.

“Deseo aprovechar este momento para agradecer a todas las personas que de algún modo me hicieron llegar su mensaje de apoyo y solidaridad ante la pérdida de mi madre. A todos mis compañeros de trabajo por su comprensión en estos pasados meses. La mejor manera que tengo de honrar la vida de mi madre es vivir la mía con entrega y pasión. Con esas ganas los espero en ‘Cabaret’”, expresó la actriz a El Nuevo Día.

Su exitoso personaje “Wanda Basketball”

Acerca de su desempeño en el programa de Raymond y sus Amigos, Jarque dice sentirse sumamente feliz y orgullosa también de formar parte de lo que llama una familia. Entre los regalos que esa familia le ha dado es todo lo que le han enseñado, así como todo lo aprendido de la televisión como actriz.

Su manera de abordar cualquier libreto o trabajo, afirma que ahora lo hace de una manera distinta porque tiene la experiencia que le ha dado este programa que transmite por Telemundo, por lo que agradece esa oportunidad. De igual modo, su personaje como “Wanda Basketball”, en el que parodia a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced ha sido uno que le ha traído muchos seguidores.

“Ese personaje yo digo que mutó hacia otro lugar. Es un personaje muy simpático que nunca se ha pretendido faltar el respeto. Se ha sazonado con el canto y el baile, y se ha vuelto el personaje como la persona que denuncia los problemas o que ofrece las supuestas soluciones que ella daría. Como Puerto Rico siempre te ofrece material político y de caos, y lo que estamos viviendo, pues es un personaje que cada cierto tiempo lo sacan para denunciar lo que está pasando y y supuestamente proveer soluciones de cómo se resolverían esas cosas. Es muy simpático y me encanta hacerlo”, expresó la actriz.

De hecho, en días pasados trascendió que Vázquez Garced es objeto de una investigación federal o estatal, por lo que material de inspiración no faltaría para este popular personaje de la televisión.

“Lo hago con Jorge Castro, que es mi hermano, que es mi compañero actor y que ya de mirarnos sabemos lo que va a pasar. Todavía me muero de la risa por dentro. Gracias a Dios que lo ensayamos antes para no reírnos en cámara, que es lo más importante, porque el personaje no se ríe, pero sí disfruto seguir haciéndolo”, agregó.

El director y actor Axel Cintrón durante los ensayos, quien está a cargo de dirigir el musical "Cabaret', así como lo hizo hace una década. (David Villafane/Staff)

Un reencuentro entre amigos

Para el actor y director de “Cabaret”, volver a dirigir este musical lo compara como cuando te reencuentras con unos amigos que hace mucho tiempo que no ves. “Esencialmente son los mismos, pero en diez años hemos cambiado mucho y, a pesar de que somos los mismo, sí hemos cambiado mucho. Tenemos otra manera de interpretar. Por ejemplo, yo tengo otra manera de interpretar el texto y de interpretar las cosas”, indicó Cintrón, quien procurará mantener la verdadera esencia de lo que hicieron hace una década, pero dándole una frescura distinta.

Aunque pueda parecer una frase encajonada, para el director, el elenco que le acompaña es una verdadera familia con la que se siente confiado de que harán un trabajo extraordinario en el musical, para el que han trabajado en equipo para que cada pieza encaje a la perfección.

“Si no tienes las piezas correctas para armar el rompecabezas, pues el rompecabezas queda chueco. Y eso no es lo que queremos. La cuestión de aquí es saber poner las piezas en su sitio y que encajen perfectamente. Y si acaso hay alguna pieza que no esté encajando, pues le ayudamos, limamos las asperezas y la colocamos sin ningún problema”, concluyó Cintrón.