El pasado 2 de enero de 2021, Wanda Vázquez Garced culminó su mandato como gobernadora de Puerto Rico. Sin embargo, la versión paródica de la exgobernadora caracterizada por la actriz Sara Jarque sigue presente en la televisión local provocando risas en el programa “Raymond y sus amigos” en Telemundo.

Algunos pensaron que el personaje de la gobernadora “Wanda Basketball”, quien es inseparable del ayudante especial “Felipe”, interpretado por el actor Jorge Castro, desaparecería una vez Vázquez Garced saliera del gobierno, pero no fue así.

El éxito de “Wanda Basketball” ha sido tanto que la actriz pondera llevarlo al teatro, tras la reactivación de la industria del entretenimiento y la apertura completa de las salas teatrales y coliseos.

La veterana actriz que cuenta con una intachable trayectoria artística de más de 35 años está consciente que cuando se realizan parodias, los personajes pueden tener una fecha de caducidad, ya sea ante la falta de popularidad entre la audiencia o un exceso de exposición del personaje.

PUBLICIDAD

No obstante, la vigencia de su caracterización la atribuye a que el personaje evolucionó y logró tener “una vida propia” separada a la interpretación inicial de la exgobernadora para un segmento alusivo a la política en el programa “Raymond y sus amigos”, donde la actriz es uno de los talentos fijos del espacio televisivo.

De igual forma reconoce que nunca ha cruzado las líneas de faltar respeto o degradar el personaje y es la audiencia quien lo pide.

“El personaje desde que pensamos que podría acabar comenzamos con la producción a darle otras posibilidades. Conversamos sobre qué giro darle para que el personaje permaneciera en el programa. Es un personaje que nunca ha rayado en la falta de respeto y ofensas. Ha sido un personaje simpático y a la gente le ha gustado muchísimo en especial a los niños y eso me ha sorprendido. La permanencia del personaje ha sido porque el público lo pide. Cuando no sale un martes la gente me escribe y no tengo control de eso. El personaje cae bien y la gente lo respalda”, sostuvo la actriz en medio de un ensayo de la producción “In the Heigths” que se presentará por primera vez del 16 al 26 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Es un personaje basado en Wanda Vázquez, pero no es ella. El personaje cogió una vida distinta y propia. Es muy distinto (el personaje) a lo que fue al principio que fue desarrollado desde una imitación en una campaña política. Eso cambió mucho. El personaje evolucionó desde una caracterización de fantasía y pienso que por eso también a la gente le gusta”, añadió.

PUBLICIDAD

Jarque explicó que luego de la puesta en escena del galardonado musical creado por el dramaturgo Lin-Manuel Miranda le encantaría darle forma a una producción teatral, protagonizada por “Wanda Basketball”.

“Ya que los teatros abrieron. Ojalá y pueda llevar el personaje al teatro para hacer un espectáculo en vivo porque el público lo pedía mucho y lo pide. Quieren el personaje de Wanda y el de Felipe. Me encantaría hacerlo pronto”, puntualizó.