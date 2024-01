Cuando se alude a Barreto El Show, se sabe de antemano que ese conjunto se traduce a chispa, alegría y movimiento, una sinergia liderada por el cantante Josué Barreto con la que ha logrado mantenerse vigente por 16 años.

Además de la bomba, la plena y la salsa, este compositor y músico ha mostrado su versatilidad en géneros como el rock, el pop, la balada, el bolero y el merengue. Ahora, con el mismo entusiasmo que le distingue, arrancó el 2024 de la mano de la bachata para cautivar con interpretaciones de temas que fueron emblemáticos en las voces de los cantantes mexicanos Juan Gabriel, Marco Antonio Solís y Luis Miguel.

Para lograrlo, creó un popurrí con éxitos, como “No tengo dinero”, de la autoría de “El Divo de Juárez”, Juan Gabriel; “Si no te hubieras ido” del compositor y cantante Marco Antonio Solís, y “Ahora te puedes marchar”; versión en español de “I only want to be with you”, realizada por el compositor Luis Gómez Escolar, pero que grabó y popularizó Luis Miguel, conocido como “El Sol de México”.

“Ya habíamos hecho un homenaje al merengue y al rock. Ahora estamos haciendo un homenaje a estos grandes compositores, dos de ellos son cantautores. La gente se dice, pero ¿y cómo se va a escuchar eso en bachata? Pues hicimos algo súper maravilloso, un arreglo de Pablo López, que es nuestro director musical. La bachata, que es nativa de la República Dominicana, en su fundamento consta de cinco instrumentos nada más: la primera guitarra, la segunda guitarra, el bajo, el bongó y la güira. Sin embargo, para este arreglo le incluimos el brass (la trompeta) y algunos teclados. O sea, que van a oír algo nuevo, una fusión nueva”, expresó a El Nuevo Día.

Para lograr la nitidez del sonido del tema, al que ha titulado “bachata mex” -disponible en todas las plataformas digitales-, Barreto narró que fue hasta la República Dominicana a grabar con experimentados músicos en el género de la bachata.

“Buscamos a los mejores exponentes de la bachata mundial, los que le graban a Anthony Santos y a Luis Miguel del Amargue, que está número uno. Utilizamos el mejor estudio y los mejores músicos que graban esto a los bachateros mundiales. O sea, que el sonido que van a escuchar fue una mezcla también de Polo Parra, un gran ingeniero en la República Dominicana; se masterizó allá. Los códigos, como dicen, los códigos de la Bachata Mundial, son los que van a escuchar”, compartió.

Aunque chista con que no es que ahora se vaya a convertir en bachatero, según cuenta el líder de Barreto El Show, este ya era un popurrí que recién habían integrado al repertorio de sus presentaciones en vivo, donde integra bailarines, cabezudos y otros personajes. Ante la receptividad y aceptación del público, decidieron modificarlo para grabarlo.

“La gente se vuelve loca al escucharlo. Lo estábamos haciendo para amarrar nuestro show en vivo, con el que estamos haciendo un homenaje a ese gran ritmo que está pegado a nivel mundial y lograr un repertorio más redondo para cubrir las actividades que frecuentamos, como convenciones, eventos corporativos, bodas, quinceañeros, además de la fiesta patronal y festivales, donde podemos llegar con nuestra música a niños adolescentes, adultos y abuelos, y apelar a todos”, destacó el artista, que cuando comenzó su carrera utilizaba el nombre de “Barreto y su plena”, pero que a mitad de camino lo modificó a como se conoce hoy en día para seguir abarcando la amalgama musical.

Después del concierto que realizó en agosto pasado en el Centro de Bellas Artes de Caguas, Barreto señala que ha habido un antes y un después en su agrupación, en cuanto a la exposición que esta experiencia le brindó y que le permitió abrir la puerta para que más personas conocieran su concepto musical.

“Considero que mi evolución ha sido maravillosa. Me siento feliz porque uno va moldeando ese hijo de uno. Te puedo decir que en este momento es cuando se siente el proyecto redondo, porque al principio, por el nombre, la gente empezó a desvirtuarlo un poquito. Desde que comenzamos era fusionada nuestra bomba y plena, pero por el nombre pensaban que era tal vez un grupo folclórico o un grupo solamente de Navidad. Ya la gente está clara que ofrecemos mucho más que eso”, explicó el cantante, quien se presentará el próximo jueves, 18 de enero en la Plaza de Armas, a las 8 de la noche, como parte de la celebración de las emblemáticas Fiestas de la Calle San Sebastián, en el Viejo San Juan.

“Estamos preparando un concierto, más allá de una presentación. Va a ser un concierto espectacular. No quiero adelantarle porque tengo muchas sorpresas. Musicalmente, va a ser algo maravilloso”, agregó acerca de su participación en el evento que se ha convertido en la finalización oficial de la Navidad boricua.

El intérprete de “No Pares” y “Navidad Boricua” adelanta que continúan innovando su concepto musical en cada presentación, en la que integran al público y los hace partícipe, lo que califica como una de las claves del éxito de su agrupación

“Siempre pienso en deleitar, miro a la gente a la cara. Trato de conectar, no haciendo una alusión de que yo soy el cantante, este es el show, vengan aquí para que vean el concierto. Impongo mi energía en cada presentación, además del respeto y el empeño de cautivarlos como si fuera el primer día. Y esa parte de que yo quiero que canten conmigo, de que disfruten. Uno se siente comprometido con hacerles feliz en ese show de una hora y media. Las personas me dicen, ‘con tu energía, de verte me dan ganas de reírme, siempre estás sonriendo’. Parece que esa conexión Papito (Dios) me la envió, eso viene de allá arriba”, puntualizó.