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Inauguran la exposición de Graduados 2026 de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño

La exhibición estará abierta libre de costo en el Antiguo Arsenal de la Marina Española, en La Puntilla

21 de junio de 2026 - 9:26 AM

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La exhibición estará abierta libre de costo hasta el 17 de julio de 2026 en el Antiguo Arsenal de la Marina Española, en La Puntilla, Viejo San Juan. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) anunció la apertura de la Exposición de Graduados 2026 de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico (EAPD), una muestra que reúne los proyectos de grado desarrollados por estudiantes de diversas disciplinas artísticas y de diseño.

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La exposición adquiere un significado especial al celebrarse en el marco del 60 aniversario de la institución. La exhibición estará abierta libre de costo hasta el 17 de julio de 2026 en el Antiguo Arsenal de la Marina Española, en La Puntilla, Viejo San Juan.

La Exposición de Graduados constituye uno de los momentos más significativos en la trayectoria académica de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico. Más que una presentación final de trabajos, representa la culminación de un proceso de investigación, experimentación, reflexión crítica y producción creativa desarrollado por los estudiantes durante sus años de formación.

La muestra integra obras y proyectos de las especialidades de Pintura, Escultura, Artes Gráficas, Diseño Gráfico, Imagen y Movimiento, Diseño de Modas, Diseño Industrial y Educación del Arte, evidenciando la amplitud de lenguajes, medios y enfoques que conviven en la Escuela, así como la capacidad de sus estudiantes para responder creativamente a interrogantes culturales, sociales, estéticas y materiales desde sus respectivos campos de formación.

Asimismo, la exposición permite apreciar no solo el resultado material de cada propuesta, sino también los procesos de pensamiento, búsqueda, análisis y toma de decisiones que sustentan la práctica artística y el diseño contemporáneo. Cada proyecto constituye un testimonio del aprendizaje integral que caracteriza la formación académica de la institución, donde convergen la investigación, la práctica de taller, la construcción del discurso visual y la reflexión crítica.

Desde una perspectiva educativa, la exhibición invita al público a comprender el arte y el diseño como disciplinas que requieren estudio, rigor, sensibilidad, dominio técnico y pensamiento crítico. Las obras y proyectos reunidos reflejan la diversidad de intereses, lenguajes y enfoques que distinguen a una nueva generación de creadores puertorriqueños.

La Exposición de Graduados también marca una transición fundamental en la trayectoria de sus participantes: el paso de estudiantes a profesionales creativos. En el contexto de la celebración de los 60 años de la EAPD, la muestra reafirma la misión institucional de formar artistas, diseñadores y educadores capaces de aportar al desarrollo cultural de Puerto Rico, enriquecer sus imaginarios visuales y participar activamente en la construcción de la memoria artística puertorriqueña.

La exhibición estará abierta al público de lunes a viernes, en horario de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al 787-725-8120.

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