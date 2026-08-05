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Miss Mundo Puerto Rico lucirá un árbol nativo como traje típico

El diseño, creado por Joshuan Aponte, fue presentado en la mañana de hoy

5 de agosto de 2026 - 11:25 AM

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Miss Mundo Puerto Rico 2026, Suil Anyelina Pagán, presentó lo que será el traje típico que lucirá durante el certamen que se llevará a cabo en las próximas semanas en Vietnam.
Miss Mundo Puerto Rico 2026, Suil Anyelina Pagán, presentó lo que será el traje típico que lucirá durante el certamen que se llevará a cabo en las próximas semanas en Vietnam. (Captura)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

La ceiba, uno de los árboles más emblemáticos de Puerto Rico, inspirará el traje típico que lucirá la representante de la isla, Suil Anyelina Pagán, durante el certamen Miss World 2026 en Vietnam. La joven presentó oficialmente este miércoles el diseño, titulado “Ceiba dorada”, en una aparición en el programa “En la mañana” de TeleOnce, donde el público pudo apreciar por primera vez la creación que la acompañará en la prestigiosa competencia internacional.

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El traje fue creado por el diseñador puertorriqueño Joshuan Aponte y está inspirado en la ceiba, considerada un árbol sagrado por los taínos y asociada con la fortaleza, la resistencia y la conexión con la tierra. Según explicó la organización de Miss Mundo Puerto Rico, la propuesta integra tonos dorados, detalles artesanales y elementos que evocan las raíces y ramas del árbol, buscando transformar ese símbolo cultural en una pieza de gran impacto visual.

Aponte figura entre los diseñadores más conocidos del país dentro del mundo de la alta costura y los trajes de fantasía. A lo largo de su carrera ha vestido a reinas de belleza, artistas y personalidades de diversos escenarios, destacándose por incorporar elementos de la cultura puertorriqueña en sus creaciones.

Según explicaron, más allá de su estética, el traje busca transmitir una historia. A través de la ceiba, la pieza rinde homenaje a la herencia taína y a valores como la protección, la vida y la resiliencia, aspectos que forman parte de la identidad puertorriqueña.

La presentación de “Ceiba Dorada” marca uno de los momentos más significativos en la preparación de Pagán rumbo a la edición número 75 de Miss World, un evento que reunirá a representantes de más de 120 países en Vietnam. La noche final de este certamen será el sabado, 5 de septiembre de 2026.

La modelo y atleta Suil Anyelina Pagán fue coronada como la nueva Miss Mundo Puerto Rico 2026. El anuncio fue llevado a cabo desde el Wyndham Grand Rio Mar Rainforest Beach and Golf Resort de Río Grande.Viajará en agosto a Vietnam para participar en el certamen internacional, donde buscará demostrar que una corona adquiere un mayor significado cuando se utiliza para inspirar y dar voz a quienes más lo necesitan.
1 / 12 | Conoce a la nueva Miss Mundo de Puerto Rico 2026: Así comienza el camino de Suil Anyelina Pagán. La modelo y atleta Suil Anyelina Pagán fue coronada como la nueva Miss Mundo Puerto Rico 2026. - Carlos Rivera Giusti/Staff

Recientemente también presentó su prueba de talento en el Congreso de la Salsa, una presentación de este baile.

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Miss Mundo de Puerto RicoMiss MundoCertamen de belleza
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Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
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