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prima:Ana Teresa Toro se reencuentra con su alma

El nuevo libro de la autora es un relato personal de una de las experiencias más terribles y transformadoras de su vida

5 de agosto de 2026 - 11:10 PM

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El nuevo libro de la autora puertorriqueña cruza memoria, ensayo y crónica para contar la historia más personal que haya escrito. (tonito.zayas@gfmedia.com)
Víctor Ramos Rosado
Por Víctor Ramos Rosado
Periodista de Entretenimientovictor.ramos@gfrmedia.com

La cuchilla fría que le abrió la espalda hizo paso entre sus costillas para arrancarle un pedazo de pulmón. Tubos finos y gruesos le atravesaron el tórax a sangre fría. Postrada en la cama de un hospital, una muñeca hecha de cables y agujas, desapareciendo poco a poco, como si un agujero negro se le hubiera formado en el mismo centro del pecho para consumirla, para comerse y atragantarse toda su luz. Es un estado sumamente misterioso, ese lugar en el que se encuentran la muerte y la vida, en el que tan solo un mal paso puede decidir de qué lado permanece el espíritu. Ana Teresa Toro estuvo allí y ha vuelto para contarlo.

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Ana Teresa ToroescritorLiteratura puertorriqueña
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Víctor Ramos Rosado es periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida en El Nuevo Día. Cubre temas relacionados con cultura, entretenimiento, música, literatura y gastronomía. Se especializa en periodismo narrativo y...
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