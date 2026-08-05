Ana Teresa Toro se reencuentra con su alma
El nuevo libro de la autora es un relato personal de una de las experiencias más terribles y transformadoras de su vida
5 de agosto de 2026 - 11:10 PM
5 de agosto de 2026 - 11:10 PM
La cuchilla fría que le abrió la espalda hizo paso entre sus costillas para arrancarle un pedazo de pulmón. Tubos finos y gruesos le atravesaron el tórax a sangre fría. Postrada en la cama de un hospital, una muñeca hecha de cables y agujas, desapareciendo poco a poco, como si un agujero negro se le hubiera formado en el mismo centro del pecho para consumirla, para comerse y atragantarse toda su luz. Es un estado sumamente misterioso, ese lugar en el que se encuentran la muerte y la vida, en el que tan solo un mal paso puede decidir de qué lado permanece el espíritu. Ana Teresa Toro estuvo allí y ha vuelto para contarlo.
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