La cuchilla fría que le abrió la espalda hizo paso entre sus costillas para arrancarle un pedazo de pulmón. Tubos finos y gruesos le atravesaron el tórax a sangre fría. Postrada en la cama de un hospital, una muñeca hecha de cables y agujas, desapareciendo poco a poco, como si un agujero negro se le hubiera formado en el mismo centro del pecho para consumirla, para comerse y atragantarse toda su luz. Es un estado sumamente misterioso, ese lugar en el que se encuentran la muerte y la vida, en el que tan solo un mal paso puede decidir de qué lado permanece el espíritu. Ana Teresa Toro estuvo allí y ha vuelto para contarlo.