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Asesinan a la esposa del bachatero dominicano Julián Oro Duro

El artista está internado en el hospital con golpes en distintas partes del cuerpo

22 de septiembre de 2026 - 10:31 AM

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La Policía Nacional en República Dominicana informó de manera preliminar que la esposa del artista Julián Oro Duro, Zeneida Socorro Castillo, de 60 años, resultó muerta durante un ataque, mientras que este se encuentra en un centro de salud recibiendo atenciones médicas. Dos individuos penetraron en su vivienda ubicada en el sector Brisa Oriental 6 en la autopista San Isidro en Santo Domingo Este. (Instagram / julianorodurord)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La Policía Nacional informó de manera preliminar que la esposa del artista Julián Oro Duro resultó muerta durante un ataque, mientras que este se encuentra en un centro de salud recibiendo atenciones médicas.

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Dos personas penetraron en su vivienda ubicada en el sector Brisa Oriental 6 en la autopista San Isidro en Santo Domingo Este.

“La ultimaron en circunstancias que aún están bajo investigación porque tenemos que esperar los levantamientos de la policía científica y de la autopsia que realiza el Inacif”, dijo el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira sobre Zeneida Socorro Castillo,de 60 años de edad.

Conforme a los datos preliminares, Gilberto Julián Sarante Perdonmo, de 58 años, presenta golpes en distintas partes del cuerpo, por lo que fue referido a un centro de salud. Hasta ahora se está analizando la escena, con levantamientos de cámaras y entrevistas junto al Ministerio Público.

El bachatero se encuentra estable, consciente y bajo observación y seguimiento médico, mientras continúan las evaluaciones correspondientes para determinar su evolución clínica.

Se desconoce si en la vivienda había más personas además de la pareja.

Tags
bachataAsesinatos
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