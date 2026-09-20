Cristina Porta muestra a su novio por primera vez y revela planes de maternidad

Cristina Porta vuelve a estar enamorada. Tras varios meses de indirectas en sus redes sociales sobre su nuevo interés amoroso, la exconcursante de “Secret Story” ha mostrado por primera vez la cara de su pareja en una especial publicación en su cuenta de Instagram, acompañada por un importante mensaje sobre el amor.

La española se dio a conocer en Estados Unidos tras su participación en “La casa de los famosos 4″. Allí, la periodista, con la fuerte personalidad que la caracteriza, no pasó desapercebida y, más tarde, se coronó como ganadora de “Top Chef 2025″.

Durante todo este tiempo, la famosa se ha visto involucrada en varias tramas amorosas. Desde su polémica relación con Luca Onestini en “Secret Story” hasta su supuesto amorío con el cantante y actor mexicano Paulo Quevedo, con el que coincidió en “LCDLD”, la vida sentimental de la periodista no ha estado exenta de controversia.

También en su paso por “Top Chef VIP”, se relacionó a Porta con su amigo y compañero de “reality”, el actor mexicano Paco Pizaña. A principios de este año, todo apuntaba a un posible idilio romántico entre la comunicadora y Montoya, exparticipante de “La isla de las tentaciones”. Ambos fueron vistos juntos en un juego de fútbol en el estadio Metropolitano de Madrid. Sin embargo, tras algunos comentarios en redes, el romance quedó en nada.

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Ahora, la creadora de contenido mostró por primera vez el rostro de su nuevo novio. Lo hizo durante la Semana de la Moda de Madrid. Una publicación muy especial para ella en la que reflexionó sobre el amor y su forma de amar: “A medias no se ama, ni se está, ni se quiere, ni se es. La vida es ir con todo”.

Porta, además, se sinceró sobre su vida sentimental tras ser preguntada al respecto. “Tengo pareja. No se dedica a este medio. La verdad que muy bien”. Incluso, habló de su deseo de ser madre con él: “Siempre he querido ser mamá, pero he priorizado lo profesional. Este verano decido hacerme una prueba de reserva ovárica, no anciana, pero rozando. Yo ya me iba a embarcar a ser mamá soltera y justo aparece una persona en mi vida”.