Cristina Porta sorprende con cambio de imagen: “Soy la chica del pelo corto”
Recientemente, la periodista española se convirtió en la ganadora absoluta de “Top Chef VIP 4″
18 de octubre de 2025 - 2:12 PM
Desde que ganó la cuarta temporada de “Top Chef VIP” de Telemundo, la periodista española Cristina Porta se ha mantenido imparable con apariciones en las distintas producciones de la cadena de televisión hispana. Ayer, viernes, la exparticipante de “Secret Story” sorprendió a sus seguidores con un cambio de imagen.
“Oficialmente, soy la chica del pelo corto”, expresó la comunicadora, quien se mantiene rubia.
El nuevo corte de Porta fue aprobado inmediatamente por figuras destacadas del entretenimiento. Aleyda Ortiz, Nicole Curiel y su club de fans dejaron su opinión en la sección de comentarios.
La comunicadora se alzó con la victoria del “reality show” conducido por Carmen Villalobos el pasado 10 de agosto. Además del codiciado título, la española recibió un premio de $200,000.
En entrevista con El Nuevo Día, la exhabitante de “La casa de los famosos 4″ confesó que tenía algunas recetas boricuas en su carpeta. Según contó, no quería decepcionar a los puertorriqueños si le tocaba confeccionar un platillo nacional.
“Tuve muchas conversaciones con Maripily. Ella me animaba, ‘que sí, que te preparas, que te vayas’. Yo tenía un montón de recetas boricuas porque si a mí me salía un reto de Puerto Rico, yo tenía que quedar bien”, dijo al mismo tiempo que confesó que le costó mucho aceptar la invitación para formar parte del “reality show” de cocina.
