7 de octubre de 2025
77°lluvia moderada
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cristina Porta gana “Top Chef VIP 4”: “Esto no me lo va a quitar nadie”

La noche también contó con el sazón boricua de Elvis Crespo, quien puso a bailar a todos con su nuevo sencillo “Me mataron”

7 de octubre de 2025 - 11:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cristina Porta fue una de las competidoras más fuertes de la temporada. (Instagram)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

Tras nueve semanas de una intensa competencia, los fogones de la cocina de “Top Chef VIP 4” se apagaron con una nueva ganadora: la periodista española Cristina Porta, quien se llevó a casa el título y un gran premio de $200,000.

“Jamás pensé que tendría esto en las manos. Este premio se lo dedico a mi sobrino, es lo mas importante de mi vida. Sé que he sido la mejor, pero a la vez digo: Dios de mi vida, esto no me lo va a quitar nadie, soy la ganadora”, expresó la gran ganadora.

El popular reality show de Telemundo comenzó con 20 reconocidas celebridades, quienes noche tras noche se enfrentaron para probar quiénes tenían las mejores técnicas y habilidades a la hora de asumir cada reto culinario.

Sin embargo, hasta la noche final solo llegaron cuatro: Cristina Porta, Paco Pizaña, Lorena Herrera y Salvador Zerboni, quienes lograron su lugar al sobresalir en la semifinal, llevada a cabo la noche del domingo en Barranquilla, Colombia.

El último episodio fue en vivo y contó con la presencia de algunos de los exparticipantes, así como familiares y amigos.

Ante el panel de jueces, compuesto por los chefs Toño De Livier, Inés “Tita” Páez y Betty Vázquez, el selecto grupo de finalistas confeccionó un menú completo: una entrada o aperitivo, un plato principal y un postre, para un total de nueve platos por participante. El nivel fue uno muy elevado y digno de una gran final.

“Esta cocina no solo da habilidades, también da una razón por qué vivir. Esperamos de corazón que esta experiencia de cocina les ayude en su vida y desparramen todo el amor que los sartenes traen”, expresó emocionado De Livier.

La noche también contó con el sazón boricua de la mano del merenguero Elvis Crespo, quien puso a bailar a todos al interpretar su nuevo sencillo “Me mataron”. Recordemos que la voz de “Suavemente” también formó parte de la cuarta temporada, pero se retiró de manera voluntaria por compromisos profesionales.

“Que la cocina los acompañe siempre, porque la comida une y reúne”, añadió, por su parte, la chef Betty Vázquez.

Los campeones de las primeras tres ediciones fueron Lambda García (2022), Alana Lliteras (2023) y Paty Navidad (2024).

Como era de esperarse, debido al éxito del concepto televisivo, la presentadora Carmen Villalobos confirmó la quinta temporada, que regresará a la pantalla de Telemundo en el 2026.

El primer grupo de famosos fue confirmado el martes, 1 de julio.Marías Ochoa - Creador de contenido argentino.﻿Elvis Crespo: Ícono global de la música tropical y superestrella puertorriqueña, ganador de múltiples premios de la industria, continúa su legado con el lanzamiento de su nuevo álbum "Poeta Herido".
1 / 21 | Conoce a los participantes de la cuarta temporada de "Top Chef VIP" . El primer grupo de famosos fue confirmado el martes, 1 de julio. - Suministrada
