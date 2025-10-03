Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
3 de octubre de 2025
87°lluvia ligera
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Se completa el grupo de semifinalistas de “Top Chef VIP 4″

Los actores mexicanos Paco Pizaña y Salvador Zerboni saltan como los favoritos para ganar la competencia de cocina de Telemundo

3 de octubre de 2025 - 2:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lambda García, Alana Lliteras y Paty Navidad, ganadores de "Top Chef VIP". (Archivo)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Desde el pasado 22 de julio, un grupo de 20 famosos se encargó de definir su estilo culinario en “Top Chef VIP 4″ de Telemundo. Aunque la temporada presentó el elenco mejor preparado en la historia de la competencia, no todos podrían llegar a la gran final que se disputará el lunes, 6 de octubre.

RELACIONADAS

Esta edición, a diferencia del resto, luce pareja. Seis figuras de la televisión y las redes sociales competirán en las últimas pruebas para determinar quién se coronará como el nuevo rey o reina de la gastronomía.

Ayer se completó el cuadro de semifinalistas que clasificaron en el siguiente orden: Lorena Herrera, Cristina Porta, Angélica Celaya, Paco Pizaña, Matías Ochoa y Salvador Zerboni.

Además del prestigioso título, el campeón se llevará un premio de $200,000. La cifra pone en evidencia que “Top Chef VIP” no solo desafía las habilidades culinarias de cada participante, sino también la mentalidad bajo presión y la convivencia con el resto de los famosos, que para algunos suele ser el reto más complicado.

Los favoritos

Como siempre, los favoritos para ganar el concurso comenzaron a definirse a solo semanas del estreno. Sin embargo, cabe destacar que a diferencia de otros espacios bajo este formato, como “La casa de los famosos”, el destino del juego no está en manos del público, sino del panel de jueces compuesto por los chefs Toño De Livier, Inés “Tita” Páez Nin y Betty Vázquez.

Este 2025 son tres hombres y tres mujeres, pero la tendencia indica que este año el ganador podría ser un participante masculino. En 2024 ganó Paty Navidad y en 2023 Alana Lliteras.

Pizaña y Zerboni saltan como los favoritos en el apartado exclusivo de los platillos y presentaciones, por encima de Ochoa, que necesitará dar una sorpresa culinaria para poder alzarse con el triunfo.

El primer grupo de famosos fue confirmado el martes, 1 de julio.Marías Ochoa - Creador de contenido argentino.﻿Elvis Crespo: Ícono global de la música tropical y superestrella puertorriqueña, ganador de múltiples premios de la industria, continúa su legado con el lanzamiento de su nuevo álbum "Poeta Herido".
1 / 21 | Conoce a los participantes de la cuarta temporada de "Top Chef VIP" . El primer grupo de famosos fue confirmado el martes, 1 de julio. - Suministrada
Tags
Top Chef VIPTelemundotelevisiónReality ShowsCocina
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 3 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: