Se completa el grupo de semifinalistas de “Top Chef VIP 4″

Desde el pasado 22 de julio, un grupo de 20 famosos se encargó de definir su estilo culinario en “Top Chef VIP 4″ de Telemundo. Aunque la temporada presentó el elenco mejor preparado en la historia de la competencia, no todos podrían llegar a la gran final que se disputará el lunes, 6 de octubre.

Esta edición, a diferencia del resto, luce pareja. Seis figuras de la televisión y las redes sociales competirán en las últimas pruebas para determinar quién se coronará como el nuevo rey o reina de la gastronomía.

Además del prestigioso título, el campeón se llevará un premio de $200,000. La cifra pone en evidencia que “Top Chef VIP” no solo desafía las habilidades culinarias de cada participante, sino también la mentalidad bajo presión y la convivencia con el resto de los famosos, que para algunos suele ser el reto más complicado.

Los favoritos

Como siempre, los favoritos para ganar el concurso comenzaron a definirse a solo semanas del estreno. Sin embargo, cabe destacar que a diferencia de otros espacios bajo este formato, como “La casa de los famosos”, el destino del juego no está en manos del público, sino del panel de jueces compuesto por los chefs Toño De Livier, Inés “Tita” Páez Nin y Betty Vázquez.

Este 2025 son tres hombres y tres mujeres, pero la tendencia indica que este año el ganador podría ser un participante masculino. En 2024 ganó Paty Navidad y en 2023 Alana Lliteras.

Pizaña y Zerboni saltan como los favoritos en el apartado exclusivo de los platillos y presentaciones, por encima de Ochoa, que necesitará dar una sorpresa culinaria para poder alzarse con el triunfo.