Suscriptores
20 de septiembre de 2025
76°lluvia ligera
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cristina domina el reto de huevos benedictinos y gana la inmunidad en “Top Chef VIP 4″

La periodista española se impuso en una de las pruebas más difíciles de la temporada y obtuvo el beneficio con su “Españolesa”

20 de septiembre de 2025 - 10:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cristina Porta se ha destacado con platillos de altura en la competencia de Telemundo. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

A medida que se acerca la gran final de “Top Chef VIP 4″, la inmunidad se convierte en el beneficio más deseado por los participantes. Esta noche, un día después de la salida de su mayor rival, Curvy Zelma, la periodista española Cristina Porta se alzó con esta distinción.

Para lograrlo, la exparticipante de “La casa de los famosos 4″, tuvo que superar el reto de huevos benedictino. El platillo lo presentó bajo el nombre “Españolesa”.

Según el chef Toño De Livier, parte del jurado de la competencia, el plato de Porta fue el que menos errores tuvo. El mexicano Paco Pizaña, por otro lado, fue el segundo mejor plato del reto.

Salvador Zerboni, quien está enemistado con la comunicadora, expresó: “El que sea mala persona no significa que sea mala cocinera. Siempre justo”. Por el contrario Matías Ochoa y Yany Prado reconocieron que “lo hizo muy bien”.

“Estoy muy contenta porque se me estaba resistiendo esta tercera inmunidad, y aunque he ganado muchos retos, ya quería mi pin. Ese pin es muy importante para mí porque sí necesitaba ese ‘shot’ de energía”, comentó.

La presentadora Carmen Villalobos, quien ha sido parte del día a día de los famosos en la cocina, agregó que “esas inmunidades son bien apetecidas y valoradas a estas alturas”. Este beneficio le permitirá permanecer tranquila hasta el próximo reto de eliminación.

En el primer reto de la noche, de igual manera, la creadora de contenido deslumbró con “Revolució”, un homenaje al chef Ferran Adrià, que le valió aplausos del jurado.

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
