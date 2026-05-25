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Héctor Acosta “el Torito” festejó estar recuperado del cáncer en su concierto en Puerto Rico

El cantante dominicano compartió el sábado en la noche con su fanaticada boricua en el Coca-Cola Music Hall

25 de mayo de 2026 - 9:17 AM

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Héctor Acosta "el Torito" durante su concierto el 23 de mayo en el Coca-Cola Music Hall. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El cantante dominicano de merengue y bachata Héctor Acosta “el Torito” puso a gozar a los asistentes que se dieron cita en su concierto en el Coca-Cola Music Hall, donde protagonizó un emotivo espectáculo cargado de sentimientos, recuerdos y celebración.

La presentación tuvo un significado muy especial para el artista, ya que coincidió con el anuncio oficial de su recuperación total de salud, luego de enfrentar uno de los momentos más difíciles de su vida.

Hace dos años, precisamente en este mismo escenario y durante la celebración de su cumpleaños, el intérprete sorprendió a su público al revelar que había sido diagnosticado con cáncer.

Aquella noticia, que decidió compartir desde Puerto Rico por el cariño especial que siente hacia el público boricua, marcó profundamente su carrera y su vida personal. Durante el concierto, recordó que incluso muchos de los músicos que lo acompañan desde hace años desconocían el diagnóstico que enfrentaba en ese momento.

Ahora, dos años después, el ambiente fue completamente distinto. El escenario del Coca-Cola Music Hall se transformó en una atmósfera de alegría, gratitud y esperanza para celebrar la vida junto a miles de fanáticos que lo han respaldado durante sus 35 años de trayectoria.

El espectáculo, que comenzó a las 9:20 p.m. con la aparición del anfitrión acompañado de su orquesta conformada por 13 músicos, hizo su entrada con la bandera de República Dominicana y la de Puerto Rico y las besó, provocando los gritos de los presentes. Seguido, interpretó el tema “Se puede”.

“Buenas noches…Toda la honra, la Gloria es para Dios. Muchas gracias al pueblo dominicano que ha venido a acompañarme esta noche, muchas gracias a todos los puertorriqueños por el cariño y el amor que me han brindado durante toda mi carrera y esta noche les confieso que vamos a bailar, a cantar hasta que Dios lo permita… Y después que terminemos aquí adentro nos vamos para allá afuera a cantar, prepárense…”, saludó el artista.

Con el carisma que lo caracteriza el también senador, a lo largo de la noche, puso a cantar y a bailar a un eufórico público que se rindió a su banquete musical con temas como “Loca conmigo”, “Melina”, “Quiza si, quiza no”, “Las espinas”, “Si tu estuvieras”, “Con que ojos” y “La mas dura”.

Entre los invitados estuvieron Prodigio, Oscar Serrano, con quien entonó el tema “Enamorado”, y con Bachata Heightz interpretó “Me puedo matar”.

Otras canciones que no pudieron faltar en su recital fueron un popurri clásico, “Quizás Sí, Quizás No”, “El Mujerón”, “Cómo Te Olvido” y “Perdóname la Vida”.

Y, claro está, no faltaron “El Anillo” y “Amorcito enfermito” del que salió la famosa frase “Se murió”. Con esa canción “el Torito” dijo: “esta es la canción que me ha traído más problemas”.

Además, interpretó otras canciones como “Mi Niña” y “La quiero ver” con la que culminó su espectáculo a eso de las 11:00 p.m. diciendo: “gracias Puerto Rico por su cariño y oraciones”. Luego, terminado el show,c aminó hasta el público simplemente para saludar y tener contacto directo con sus seguidores.

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ConciertoCáncer
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