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Deddie Romero y Finito brillan en reto de celebridades en “Revelación Moda”

Para este desafío, cada diseñador confeccionó un look exclusivo para una figura invitada

24 de mayo de 2026 - 7:45 PM

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En el desafío de la gala reciente, cada diseñador confeccionó un look exclusivo para una figura invitada. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El reality show “Revelación Moda” celebró la noche del sábado su sexta gala con un nuevo reto para sus participantes, quienes se enfrentaron en el “Reto Celebridad”.

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Para este desafío, cada diseñador confeccionó un look exclusivo para una figura invitada, tomando en consideración su personalidad, gustos, estilo y el evento donde utilizaría la pieza.

Las celebridades tuvieron una participación activa durante todo el proceso creativo, compartiendo referencias, explicando lo que aman —o no— de la moda y evaluando el resultado final junto al jurado.

Participantes de "Revelación Moda”.
Participantes de "Revelación Moda”. (Suministrada)

Cada participante contó con un presupuesto de $125 para desarrollar su propuesta, enfrentándose al reto de diseñar no solo para una pasarela, sino para una figura pública con identidad y estilo propio.

Para la sexta gala, las duplas estuvieron compuestas por Samson junto a Luis Fontanez “Finito", Jennifer junto a Pepe Calderón, Jean Carlos junto a Johnny Lozada, Picón junto a Celimar Adames, Antuane junto a Deddie Romero, Isaac junto a Kimberly Santiago y Carlos Javián junto a Jailene Cintrón.

Al final de la noche, Antuane, encargado de vestir a Deddie Romero, y Samson, diseñador de Finito, resultaron los vencedores del reto.

Por otro lado, el diseñador de Santa Isabel, Jean Carlos De Jesús, fue eliminado de la competencia luego de que se revelara que la camisa utilizada por su celebridad, Johnny Lozada, no fue confeccionada por él, violando así una de las reglas del programa.

El jurado, compuesto por el director editorial de Pride Society Magazine, Julio Núñez; la stylist y socialité Claudia Madrid; y el diseñador Eddie Guerrero, tuvo la responsabilidad de evaluar cada propuesta presentada en la pasarela.

“Revelación moda” se transmite cada sábado a las 7:00 p.m. por TeleOnce.

Tags
Deddie RomeroRevelación ModaTeleOnceModaDiseñadores de moda
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