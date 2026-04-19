Conoce quién fue el primer eliminado de “Revelación Moda”

El nuevo “reality show” de TeleOnce, “Revelación Moda”, celebró la noche del sábado la primera gala de su cuarta temporada, que busca descubrir a la próxima estrella de la moda en Puerto Rico y el Caribe.

El reto inaugural puso a prueba la creatividad de los participantes, quienes debían diseñar un vestido utilizando las prendas que llevaban puestas sus compañeros al momento del estreno. La dinámica exigió ingenio, rapidez y una visión clara de diseño.

La primera noche de la competencia contó con la participación del mentor y jurado invitado Marcos Carrazana, junto con los jueces Julio Núñez, la stylist y socialité Claudia Madrid, y el diseñador Eddie Guerrero.

El jurado destacó como mejores de la noche a Steven Picón, Samson Arocho e Isaac Molina, quienes obtuvieron cinco puntos cada uno. Sin embargo, el ganador de la gala fue Jean Carlos de Jesús, quien logró imponerse con su propuesta.

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Por otro lado, Rebeca Alvarado, del municipio de Aibonito, se convirtió en la primera eliminada de la temporada, al no convencer al jurado con el diseño y la ejecución de su pieza.

Ahora, de cara al segundo reto, los participantes deberán interpretar el ADN de reconocidas casas de moda internacionales, quedando asignados de la siguiente manera:

Chanel – Isaac Molina

– Isaac Molina Dior – Jennifer Crespo

– Jennifer Crespo Versace – Samson Arocho

– Samson Arocho Balenciaga – Steven Picón

– Steven Picón Gucci – María Alejandra

– María Alejandra Valentino – Edrix Casillas

– Edrix Casillas Alexander McQueen – Antonio Astacio

– Antonio Astacio Dolce & Gabbana – Carlos Javian

– Carlos Javian Yves Saint Laurent – Jean Carlos de Jesús

Para dicha encomienda, el mentor y jurado invitado será el diseñador, David Antonio.