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Conoce quién fue el primer eliminado de “Revelación Moda”

La dinámica de la primera gala exigió ingenio, rapidez y una visión clara de diseño

19 de abril de 2026 - 7:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Primera gala de Revelación Moda. (Suministrada)
El Nuevo Día
Por El Nuevo Día

El nuevo “reality show” de TeleOnce, “Revelación Moda”, celebró la noche del sábado la primera gala de su cuarta temporada, que busca descubrir a la próxima estrella de la moda en Puerto Rico y el Caribe.

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El reto inaugural puso a prueba la creatividad de los participantes, quienes debían diseñar un vestido utilizando las prendas que llevaban puestas sus compañeros al momento del estreno. La dinámica exigió ingenio, rapidez y una visión clara de diseño.

La primera noche de la competencia contó con la participación del mentor y jurado invitado Marcos Carrazana, junto con los jueces Julio Núñez, la stylist y socialité Claudia Madrid, y el diseñador Eddie Guerrero.

El jurado destacó como mejores de la noche a Steven Picón, Samson Arocho e Isaac Molina, quienes obtuvieron cinco puntos cada uno. Sin embargo, el ganador de la gala fue Jean Carlos de Jesús, quien logró imponerse con su propuesta.

Por otro lado, Rebeca Alvarado, del municipio de Aibonito, se convirtió en la primera eliminada de la temporada, al no convencer al jurado con el diseño y la ejecución de su pieza.

Ahora, de cara al segundo reto, los participantes deberán interpretar el ADN de reconocidas casas de moda internacionales, quedando asignados de la siguiente manera:

  • Chanel – Isaac Molina
  • Dior – Jennifer Crespo
  • Versace – Samson Arocho
  • Balenciaga – Steven Picón
  • Gucci – María Alejandra
  • Valentino – Edrix Casillas
  • Alexander McQueen – Antonio Astacio
  • Dolce & Gabbana – Carlos Javian
  • Yves Saint Laurent – Jean Carlos de Jesús

Para dicha encomienda, el mentor y jurado invitado será el diseñador, David Antonio.

El público puede seguir todas las incidencias de la competencia a través de las plataformas digitales del “reality show” y sintonizar el programa cada sábado a las 7:00 p.m. por TeleOnce.

Tags
TeleOnceRevelación ModaModacompetencia de talentosDiseñadores de moda
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