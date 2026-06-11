“Operación Triunfo Estados Unidos” estrenará el 7 de julio

Telemundo se prepara para marcar un antes y un después en la televisión en español con el gran estreno de “Operación Triunfo Estados Unidos”, la icónica competencia musical que llegará el martes, 7 de julio, a las 7:00 p.m. Bajo la conducción de Natalia Téllez y con David Bisbal como miembro del jurado, este fenómeno internacional reunirá a una nueva generación de talentosos jóvenes dispuestos a perseguir sus sueños.

Semana tras semana demostrarán que tienen lo necesario para convertirse en las próximas estrellas de la música en una experiencia única que promete revolucionar el entretenimiento musical en la televisión hispana.

Tras una audición masiva en la que participaron miles de aspirantes de todo el país, los seleccionados en el “callback” final representan una amplia diversidad de orígenes, personalidades y estilos musicales. Por primera vez, estos jóvenes talentos pisarán el escenario de “Operación Triunfo Estados Unidos”, donde se definirá quiénes ingresarán a la academia para vivir una experiencia transformadora.

Allí recibirán formación integral en canto, interpretación, baile y otras disciplinas artísticas, mientras conviven las 24 horas del día, los siete días de la semana.

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Cada semana, los participantes se enfrentarán a espectaculares galas en vivo donde pondrán a prueba su talento, disciplina y evolución artística frente al jurado y al público. Sus presentaciones serán evaluadas para determinar quiénes continúan en la competencia rumbo a la gran final, donde solo uno alcanzará la gloria y se convertirá en el ganador de la primera edición de “Operación Triunfo Estados Unidos”.