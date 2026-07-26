Regresa programa radial a la emisora Allegro 91.3 FM

Luego de seis años fuera del aire, el programa “Antes de que Salga la Luna”, recordado por la audiencia de Allegro 91.3 FM, regresa con una nueva temporada a partir del sábado, 8 de agosto bajo la conducción de Joel Rivera.

El espacio se transmitirá todos los sábados y domingos, en horario de 6:00 a 8:00 p.m. El programa mantendrá la esencia que conquistó a miles de oyentes con una propuesta renovada. La transmisión se realizará en cadena a través de Allegro 91.3FM, 940AM San Juan, Amor 90.9 FM en el oeste, Radio Prócer 1380 AM y 98.5 FM en la zona central.

La idea original nació en mayo de 2012 bajo la visión creativa de Rivera, quien entonces se desempeñaba como vicepresidente de Radio de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR). Su objetivo fue crear un espacio distinto dentro de la radio puertorriqueña, dedicado a quienes disfrutan de la música y desean descubrir sonidos, culturas e historias que trascienden las tendencias comerciales.

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Desde su primera transmisión, el programa se distinguió por una cuidada selección de world music, jazz, música clásica, ópera, folclore y otras expresiones de gran valor artístico, acompañadas de contexto y relatos que enriquecían la experiencia del oyente. El espacio estuvo al aire hasta 2019, donde se convirtió en una de las producciones más apreciadas de la emisora.

“Este programa nació del deseo de demostrar que la radio también puede ser un espacio para descubrir, aprender y emocionarse a través de la música. Regresar con este proyecto representa una enorme satisfacción y una oportunidad para reencontrarnos con quienes lo hicieron suyo desde el primer día, además de abrir las puertas a una nueva generación de oyentes”, expresó Rivera en declaraciones escritas.

En esta nueva etapa, “Antes de que Salga la Luna” mantiene su esencia e incorpora nuevas producciones musicales, artistas contemporáneos y contenidos que siguen promoviendo el intercambio cultural a través de la música. Cada edición ofrecerá un recorrido por distintos géneros y países, creando una experiencia sonora que invita a viajar sin salir de casa.