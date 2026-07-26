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Anuel AA niega ser el dueño de supuesto almacén con premios y medicamentos

Las estatuillas llevan grabado el nombre de su exmanejador, Frabián Eli Carrión

26 de julio de 2026 - 10:01 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantante urbano Anuel AA. (JAVIER ROJAS)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El cantante Anuel AA desmintió el video que circula en redes sociales sobre su supuesto almacén abandonado con estatuillas de premiaciones internacionales, ropa y medicamentos.

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El artista puertorriqueño recurrió a sus historias de Instagram para aclarar que las veces que ha sido premiado no se lleva el galardón con él, sino que su equipo de trabajo le comunica a la producción del evento la dirección exacta a la que debe enviarlo.

Asimismo, aclaró que tiene seis residencias donde puede guardar sus pertenencias y basureros donde dejar sus objetos dañados, por lo que negó tener una bodega o contenedor extraviado.

“Yo nunca en mi vida he visto un premio de los que me he ganado después que lo recibo en la tarima. Después que lo recibes te bajas de la tarima, se lo entregas a la producción del evento y tienes que mandar a una persona de tu equipo a pasarle una dirección tuya a alguien del evento para que envíen el premio original porque ese que recibes en la tarima se quedan la gente de los premios“, explicó.

Anuel reaccionó al presunto video en sus historias en Instagram.
Anuel reaccionó al presunto video en sus historias en Instagram. (Captura / Instagram)

“¿Yo con 6 casas voy a tener premios en un storage del tamaño de una casa de un perro? Para guardar topa tirada en el piso como si yo no tengo dónde vivir o no tengo un basurero para botar esas 15 camisetitas que están tiradas ahí como no sé qué“, aseveró.

El cantante señaló en las imágenes que las estatuillas llevan grabado el nombre de su exmanejador, Frabián Eli Carrión, quien fue reconocido por Billboard Latin Power Players en 2019, así como en los premios Apoderado del Año 2021 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) de Puerto Rico.

“Nunca en la vida esos premios se lo dan a un cantante. Ya podrán imaginarse de quién son esos premios... y el storage... no son míos”, afirmó.

La aclaración de Anuel llega después de la publicación del influencer Prieto Hunter, conocido por descubrir contenedores abandonados con objetos de valor.

Hunter halló maletas con prendas de vestir, premios de MTV, Billboard y Diamond Awards y una maleta con decenas de frascos de Descovy, un medicamente que sirve para reducir el riesgo de contraer el VIH.

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Anuel AAVIHTrap
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Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
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