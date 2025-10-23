¿Indirecta para Anuel AA? Yailin “La más viral” envía mensaje en el Billboard Music Latin Week 2025

Con solo un día de diferencia, Yailin ‘La más viral’ y Anuel AA participaron en Billboard Music Latin Week 2025, donde un sinnúmero de artistas encabezaron los paneles que se llevaron a cabo hasta la noche de premiación que se celebrará esta noche.

Luego del conversatorio de su exesposo y padre de su hija, la cantante dominicana compartió una importante reflexión con sus seguidores a través de su canal de difusión en Instagram, antes de ella protagonizar “Panel de Mujeres: el ascenso global” junto a otras artistas.

“A los padres ausentes: No saben lo que se pierden, se pierden las primeras risas, los abrazos sinceros, las miradas que buscan confianza y los ‘te amo’ que nacen del alma”, escribió Yailin al inicio del mensaje.

“La distancia y las excusas no borran la realidad: Un hijo no espera, crece. Y cuando crezca, sabrá quién estuvo y quién no. Ser padre no es dar vida, es estar presente en ella”, afirmó.

Desde que anunciaron su separación en febrero del año 2023, los exponentes urbanos se han visto enfrentados por la manutención y el permiso de viaje de Cattleya, la hija que tienen en común.