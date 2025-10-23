Opinión
23 de octubre de 2025
80°aguaceros
Entretenimiento
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Indirecta para Anuel AA? Yailin “La más viral” envía mensaje en el Billboard Music Latin Week 2025

La dominicana protagonizó “Panel de Mujeres: el ascenso global” junto a otras artistas

23 de octubre de 2025 - 4:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Singer Yailin La Mas Viral arrives at the Latin Billboard Awards, Thursday, Oct. 17, 2024, in Miami. (AP Photo/Marta Lavandier) (Marta Lavandier)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Con solo un día de diferencia, Yailin ‘La más viral’ y Anuel AA participaron en Billboard Music Latin Week 2025, donde un sinnúmero de artistas encabezaron los paneles que se llevaron a cabo hasta la noche de premiación que se celebrará esta noche.

RELACIONADAS

Luego del conversatorio de su exesposo y padre de su hija, la cantante dominicana compartió una importante reflexión con sus seguidores a través de su canal de difusión en Instagram, antes de ella protagonizar “Panel de Mujeres: el ascenso global” junto a otras artistas.

“A los padres ausentes: No saben lo que se pierden, se pierden las primeras risas, los abrazos sinceros, las miradas que buscan confianza y los ‘te amo’ que nacen del alma”, escribió Yailin al inicio del mensaje.

“La distancia y las excusas no borran la realidad: Un hijo no espera, crece. Y cuando crezca, sabrá quién estuvo y quién no. Ser padre no es dar vida, es estar presente en ella”, afirmó.

Desde que anunciaron su separación en febrero del año 2023, los exponentes urbanos se han visto enfrentados por la manutención y el permiso de viaje de Cattleya, la hija que tienen en común.

La niña, de 2 años, estuvo con su padre el día de su nacimiento en marzo de 2023, en junio del año pasado y hace 3 meses, cuando el artista puertorriqueño ofreció su concierto en Santo Domingo.

Tags
Anuel AABillboardMúsica
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: