2 de octubre de 2025
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Posponen concierto de Yailin “La Más Viral” en Puerto Rico

La mayoría de los boletos aún se encuentra disponibles para la nueva fecha

2 de octubre de 2025 - 8:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La cantante dominicana Yailin “La Más Viral”. (Instagram)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El concierto de Yailin “La Más Viral” en el Coca-Cola Music Hall y que estaba programado para el 4 de octubre fue pospuesto para el 14 de noviembre.

Según la página del recinto, que tiene una capacidad de 4 mil personas, la mayoría de los boletos aún se encuentra disponibles tras haber iniciado sus ventas el pasado 27 de agosto.

Los boletos tienen precios de 125, 95 y 85 dólares en el área de Plaza Level y 75 dólares en Balcony Level.

Nueva fecha del concierto de Yailin “La Más Viral” en Puerto Rico.
Nueva fecha del concierto de Yailin “La Más Viral” en Puerto Rico. (captura de pantalla)

Luego de anunciar su presentación en la isla, la intérprete de ‘Mal de amor’ expresó: “¡Mi Chivirika y mi Chiviriko de Puerto Rico! No saben la emoción tan grande que siento de poder cantarles en su tierra. Ustedes son alegría, sabor y corazón… gracias por tanto amor. Este concierto es para ustedes, con todo mi cariño”.

Se recuerda que la cantante dominicana ofreció su primer concierto en la región Norte (Cibao) de República Dominicana, específicamente en el Gran Arena del Cibao, donde reunió a casi 7 mil espectadores, consolidándose en la música urbana como una de sus exponentes más populares del país.

En marzo, la exesposa del reguetonero boricua, Anuel AA celebró dos funciones de su espectáculo “Un jardín en el alma” en el United Palace de Nueva York y Ritz Theatre de Nueva Jersey.

Tags
Coca Cola Music HallReguetónConciertoAnuel AA
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
