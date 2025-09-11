Opinión
11 de septiembre de 2025
Yailin “La más viral” envía mensaje tras nominación al Latin Billboard: “Siguen diciendo que no puedo”

La reguetonera dominicana compite en la categoría “Hot Latin Songs” Artista del Año Femenina

11 de septiembre de 2025 - 2:55 PM

Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Yailin “La más viral” compartió con sus seguidores la emoción de estar nominada a los Latin Billboard a través de su chat de difusión en Instagram, donde publicó una fotografía suya llorando.

Luego de enterarse de que compite en la categoría “Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina, junto a Selena Gómez, Karol G, Shakira y Young Miko, la exponente urbana reflexionó sobre los ataques con los que ha tenido que lidiar durante su carrera por parte de quienes cuestionan su éxito y talento.

“Tantas personas malas que me dijeron que no podía y siguen diciendo que no puedo, pero y si pudiera. Dios sabe por qué me quiere aquí y por qué todavía me tiene aquí“, señaló.

Asimismo, dedicó la mención en la importante premiación a su fanaticada, a la cual agradeció por su apoyo y entrega.

“Quiero que sepan que sin ustedes yo no soy nada, y sin mi Dios tampoco. Ustedes son mi fuerza, mi motor, y Dios es quien guía mi camino. Les pido que sigan fieles a mí, porque sé que no están apoyando a la persona equivocada. Yo siempre me he entregado con amor, con respeto y con la verdad, y lo he demostrado con mis acciones", afirmó.

ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
