Yailin “La más viral” envía mensaje tras nominación al Latin Billboard: “Siguen diciendo que no puedo”
La reguetonera dominicana compite en la categoría “Hot Latin Songs” Artista del Año Femenina
11 de septiembre de 2025 - 2:55 PM
11 de septiembre de 2025 - 2:55 PM
Yailin “La más viral” compartió con sus seguidores la emoción de estar nominada a los Latin Billboard a través de su chat de difusión en Instagram, donde publicó una fotografía suya llorando.
Luego de enterarse de que compite en la categoría “Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina, junto a Selena Gómez, Karol G, Shakira y Young Miko, la exponente urbana reflexionó sobre los ataques con los que ha tenido que lidiar durante su carrera por parte de quienes cuestionan su éxito y talento.
“Tantas personas malas que me dijeron que no podía y siguen diciendo que no puedo, pero y si pudiera. Dios sabe por qué me quiere aquí y por qué todavía me tiene aquí“, señaló.
Asimismo, dedicó la mención en la importante premiación a su fanaticada, a la cual agradeció por su apoyo y entrega.
“Quiero que sepan que sin ustedes yo no soy nada, y sin mi Dios tampoco. Ustedes son mi fuerza, mi motor, y Dios es quien guía mi camino. Les pido que sigan fieles a mí, porque sé que no están apoyando a la persona equivocada. Yo siempre me he entregado con amor, con respeto y con la verdad, y lo he demostrado con mis acciones", afirmó.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: