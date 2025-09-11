Yailin “La más viral” envía mensaje tras nominación al Latin Billboard: “Siguen diciendo que no puedo”

Yailin “La más viral” compartió con sus seguidores la emoción de estar nominada a los Latin Billboard a través de su chat de difusión en Instagram, donde publicó una fotografía suya llorando.

Luego de enterarse de que compite en la categoría “Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina, junto a Selena Gómez, Karol G, Shakira y Young Miko, la exponente urbana reflexionó sobre los ataques con los que ha tenido que lidiar durante su carrera por parte de quienes cuestionan su éxito y talento.

“Tantas personas malas que me dijeron que no podía y siguen diciendo que no puedo, pero y si pudiera. Dios sabe por qué me quiere aquí y por qué todavía me tiene aquí“, señaló.

Asimismo, dedicó la mención en la importante premiación a su fanaticada, a la cual agradeció por su apoyo y entrega.

