27 de agosto de 2025
Boletos de concierto de Yailin en Puerto Rico comienzan en $90

La intérprete urbana se presentará en el Coca-Cola Music Hall

27 de agosto de 2025 - 4:22 PM

La exponente dominicana Yailin vendrá a Puerto Rico. (Instagram) (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La exponente dominicana Yailin “La más viral” ofrecerá por primera vez un concierto en Puerto Rico el próximo 4 de octubre en el Coca-Cola Music Hall en San Juan.

La venta de boletos de la intérprete urbana que se dio a conocer en Puerto Rico, por su relación y matrimonio con Anuel AA inició hoy, miércoles, 27 de agosto de 2025, a través de Ticketera.com.

Los boletos para el concierto "Bad Bitch” fluctúan desde $90 en segunda planta hasta $125 en arena. Al costo del boleto se suman los cargos de servicio.

La voz de “Bing Bong” realiza una gira de conciertos por distintas ciudades de Estados Unidos y por su país natal. Es por ello que incluyó en su gira a la tierra del padre de su hija Cattleya, Anuel AA.

Yailin ha protagonizado diferentes controversias con su exparejas Anuel y el rapero Tekashi 6ix9ine.

Anuel AA comenzó su carrera musical en 2005. Estuvo en la cárcel desde abril de 2016 por cargos relacionados con la posesión de armas de fuego.Ahora, en 2024, fue encontrado en “rebeldía” por el juez federal Pedro Delgado ante una demanda de cobro. En la demanda, sometida en agosto pasado, la agencia Buena Vibra Group reclama que Anuel AA le deben $1,864,000, tras haber trabajado entre el 2021 y 2022.
1 / 27 | Fotos: entre triunfos y problemas legales, así ha sido el paso de Anuel AA por la fama . Anuel AA comenzó su carrera musical en 2005.

Tags
Coca Cola Music HallAnuel AAConcierto
