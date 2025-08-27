Boletos de concierto de Yailin en Puerto Rico comienzan en $90

La exponente dominicana Yailin “La más viral” ofrecerá por primera vez un concierto en Puerto Rico el próximo 4 de octubre en el Coca-Cola Music Hall en San Juan.

La venta de boletos de la intérprete urbana que se dio a conocer en Puerto Rico, por su relación y matrimonio con Anuel AA inició hoy, miércoles, 27 de agosto de 2025, a través de Ticketera.com.

Los boletos para el concierto "Bad Bitch” fluctúan desde $90 en segunda planta hasta $125 en arena. Al costo del boleto se suman los cargos de servicio.

La voz de “Bing Bong” realiza una gira de conciertos por distintas ciudades de Estados Unidos y por su país natal. Es por ello que incluyó en su gira a la tierra del padre de su hija Cattleya, Anuel AA.

Yailin ha protagonizado diferentes controversias con su exparejas Anuel y el rapero Tekashi 6ix9ine.