Freddo Vega da emotiva sorpresa a su madre y abuela en pleno show para cumplirles su sueño

Mientras reitera que su familia es lo más importante para él durante una de sus funciones de este fin de semana “Magda y Freddo: El Show”, el comediante Freddo Vega no dejó pasar por alto a dos figuras muy importantes en su vida.

En su espectáculo unipersonal el pasado sábado, que realizó en el Bellas Artes de Caguas con dos funciones completamente vendidas, el salinense llamó a su progenitora Edda Yadira Ortiz de Jesús y a su abuela “mamá Edda” a pasar sobre el escenario.

“Mamá Edda y mami una vez en una conversación, las dos me dijeron que ellas tenían un sueño y en aquel entonces yo no podía cumplirles ese sueño”, comunicó al público mientras les señaló que se voltearan a mirar una pantalla que leía: “Nos vamos para Roma”.

Boquiabiertas, entre llanto y un fuerte abrazo colectivo, quien fue uno de los talentos que participó en el programa “Super Chef Celebrities” de Wapa Televisión, les dijo: “y vamos a ver el Papa”.

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En entrevista previa con El Nuevo Día, el talento del programa radial “El mega reguero” de La Mega (106.9 FM) reveló que el verdadero motor de su éxito ha sido su familia, en especial su progenitora.

Por tal razón, no es de extrañar que tuviera tal gesto que arrancó gritos y aplausos por parte del público.