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Freddo Vega da emotiva sorpresa a su madre y abuela en pleno show para cumplirles su sueño

El comediante asegura que “su familia es lo más importante” para él

10 de mayo de 2026 - 6:14 PM

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Freddo Vega en un abrazo junto a su abuela y madre. (Instagram)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Mientras reitera que su familia es lo más importante para él durante una de sus funciones de este fin de semana “Magda y Freddo: El Show”, el comediante Freddo Vega no dejó pasar por alto a dos figuras muy importantes en su vida.

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En su espectáculo unipersonal el pasado sábado, que realizó en el Bellas Artes de Caguas con dos funciones completamente vendidas, el salinense llamó a su progenitora Edda Yadira Ortiz de Jesús y a su abuela “mamá Edda” a pasar sobre el escenario.

“Mamá Edda y mami una vez en una conversación, las dos me dijeron que ellas tenían un sueño y en aquel entonces yo no podía cumplirles ese sueño”, comunicó al público mientras les señaló que se voltearan a mirar una pantalla que leía: “Nos vamos para Roma”.

Boquiabiertas, entre llanto y un fuerte abrazo colectivo, quien fue uno de los talentos que participó en el programa “Super Chef Celebrities” de Wapa Televisión, les dijo: “y vamos a ver el Papa”.

En entrevista previa con El Nuevo Día, el talento del programa radial “El mega reguero” de La Mega (106.9 FM) reveló que el verdadero motor de su éxito ha sido su familia, en especial su progenitora.

Por tal razón, no es de extrañar que tuviera tal gesto que arrancó gritos y aplausos por parte del público.

En el video que compartió a través de sus redes sociales, acompañó el siguiente mensaje: “Le cumpliré el sueño a mi mamá y mi abuela. Ellas se merecen mucho más que eso. A diario le pido a Dios que siempre me guíe porque mi mayor satisfacción es saber que están orgullosas de mi. Mamá Edda y mami son el amor de mi vida. Feliz día de las madres a todas. Sin ustedes, ¡NADA!“.

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Freddo Vega
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Shakira Vargas Rodríguez
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Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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