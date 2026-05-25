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Los cinco momentos virales de Bad Bunny en sus conciertos en Barcelona

La estrella internacional impartió la cultura puertorriqueña en sus apoteósicos espectáculos en España

25 de mayo de 2026 - 12:46 PM

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El cantante puertorriqueño Bad Bunny durante sus conciertos en el Estadi Olímpic de Barcelona. (El País / GDA)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La estrella puertorriqueña Bad Bunny encendió el pasado fin de semana la cuidad de Barcelona con sus dos primeros apoteósicos conciertos de 12 que ofrecerá en España ante más de 600,000 personas.

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El Estadi Olímpic Lluís Companys en Barcelona aglomeró en dos funciones de su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS" a más de 118,000 personas que deliraron, bailaron y celebraron la cultura puertorriqueña al ritmo del artista más escuchado en el mundo en el 2025, según Spotify.

Bad Bunny se prepara para este próximo fin de semana presentarse con sus espectáculos en el estadio Riyadh Air Metropolitano en Madrid, cuya capacidad oficial es de 70,692 espectadores. Pero antes de que ponga a bailar y brincar a la metrópolis de Madrid te decimos los cinco momentos que enloquecieron a sus fanáticos en sus conciertos en Barcelona.

1. El grito “¡Acho, PR es otra cosa!”

El streamer español Ibai Llanos sorprendió en el segundo concierto al ser seleccionado para gritar “¡Acho, PR es otra cosa!” desde el segundo escenario del concierto: La casita. La frase popularizada por Bad Bunny en la canción para “VOY A LLeVARTE PA PR” es la que enciende el party de marquesina más grande del mundo.

Llanos fue quién contó en sus redes sociales como el equipo de Bad Bunny lo seleccionó para el famoso grito.

Estaba yo en La casita, detrás del todo. Perfil bajo total, porque en primera fila todo el mundo estaba bailando y yo ahí no pintaba nada, y de repente aparece alguien del equipo de Bad Bunny”, contó Llanos.

2. Invitados sorpresas

Desde que Bad Bunny hizo su residencia en Puerto Rico con 31 funciones en el Choliseo, y luego arrancó su gira mundial no ha fallado en la selección de invitados especiales. Así que Barcelona no fue la excepción. La primera noche la invitada sorpresa fue la cantante natural de Barcelona Bad Gyal que irrumpió sobre el escenario al ritmo de “Yo perreo sola”.

Mientras que en el segundo concierto el turno fue para el puertorriqueño el puertorriqueño Bryant Myers. El artista de reguetón y trap interpretó tres canciones Triste, SEDA y Pa’ ti.

3. La casita y sus invitados

La famosa residencia rosa sigue siendo uno de los grandes focos del concierto en todas las presentaciones. Es el punto de encuentro de influencers, deportistas y famosos. En Barcelona el balcón de la Casita fue visitado por los jugadores Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Gavi, Pau Cubarsí y Dani Olmo. Otros que asistieron fue Gerard Piqué y Riqui Puig.

4. Sabor boricua en las afueras del estadio

Si el ambiente en favor de la cultura puertorriqueña se apoderó del interior del estadio en las afuera del recinto se vivió el sabor boricua con la misma intensidad. Un rumbón se formó en las afueras del Estadi Olímpic Lluís Companys al ritmo de los éxitos de Bad Bunny.

5. El cierre de sus shows

El emotivo cierre de sus conciertos al ritmo del éxito “DtMF” propicia grandes emociones, sentimientos y agradecimiento colectivo de quienes asisten a los conciertos del Conejo Malo.

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Bad BunnyBarcelonaEspaña
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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