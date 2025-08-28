Opinión
28 de agosto de 2025
EntretenimientoFarándula
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Merisa Montas sometió tres querellas en contra de Yailin “La más viral” por agresión física

La denuncia también incluye a la hermana de la cantante, Kimberly Michell Díaz, mejor conocida como “Mami Kim”

28 de agosto de 2025 - 8:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La cantante de música urbana dominicana Yailin "la más viral". (Instagram)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La influencer Mérida Isabel Montás Severino, mejor conocida en redes sociales como Merisa Montas, confirmó que sometió tres querellas en contra de Jorgina Guillermo Díaz, conocida Yailin “La más viral” por agredirla físicamente.

Durante una entrevista en “Primer Impacto”, Montas presentó ante la justicia un certificado de Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) que prueban los golpes que recibió por parte de la exponente urbana, quien la acusó de hacer comentarios sobre su hija en un programa de televisión.

“Yo estaba disfrutando, compartiendo, y cuando yo vengo a voltearme, que yo la miro, o sea yo me quedo mirándola, y entonces ella se avalancha arriba de mí”, narró Montas sobre el momento del ataque.

La denuncia, que también incluye a la hermana de la cantante, Kimberly Michell Díaz, mejor conocida como “Mami Kim”, se basa en presuntas violaciones a los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Merisa Montas afirmó que Mami Kim la amenazó a través de mensajes privados.

Fue el pasado 3 de agosto cuando Merisa Montas y su amiga Nicoll Morales estuvieron en “Más Roberto”, donde mencionaron los riesgos que podría implicar que los niños asistan a espectáculos multitudinarios.

“Es una niña de guerra, una familia de guerra, una madre que pone a su hija a consumir su música, ¿qué me estás hablando de protección?”, dijo Montás en su intervención.

Así de grande ya está la hija de Yailín y Anuel

Así de grande ya está la hija de Yailín y Anuel

¡Junto a Tekashi! La rapera dominicana compartió el primer cumpleaños de su bebé. Mira las imágenes.

Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
