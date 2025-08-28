Merisa Montas sometió tres querellas en contra de Yailin “La más viral” por agresión física

La influencer Mérida Isabel Montás Severino, mejor conocida en redes sociales como Merisa Montas, confirmó que sometió tres querellas en contra de Jorgina Guillermo Díaz, conocida Yailin “La más viral” por agredirla físicamente.

Durante una entrevista en “Primer Impacto”, Montas presentó ante la justicia un certificado de Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) que prueban los golpes que recibió por parte de la exponente urbana, quien la acusó de hacer comentarios sobre su hija en un programa de televisión.

“Yo estaba disfrutando, compartiendo, y cuando yo vengo a voltearme, que yo la miro, o sea yo me quedo mirándola, y entonces ella se avalancha arriba de mí”, narró Montas sobre el momento del ataque.

La denuncia, que también incluye a la hermana de la cantante, Kimberly Michell Díaz, mejor conocida como “Mami Kim”, se basa en presuntas violaciones a los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Merisa Montas afirmó que Mami Kim la amenazó a través de mensajes privados.

Fue el pasado 3 de agosto cuando Merisa Montas y su amiga Nicoll Morales estuvieron en “Más Roberto”, donde mencionaron los riesgos que podría implicar que los niños asistan a espectáculos multitudinarios.

“Es una niña de guerra, una familia de guerra, una madre que pone a su hija a consumir su música, ¿qué me estás hablando de protección?”, dijo Montás en su intervención.