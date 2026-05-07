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La comedia “Toc Toc” tendrá nuevas funciones en Ponce y Santurce

La producción vuelve a la cartelera teatral de la isla

7 de mayo de 2026 - 12:06 PM

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La reconocida comedia "Toc Toc" llega a las tablas desde el 26 de enero y hasta el momento tiene siete funciones anunciadas. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Luego del éxito de 23 funciones completamente vendidas en Puerto Rico, la comedia Toc Toc, del reconocido autor francés Laurent Baffie, vuelve a las tablas boricuas.

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La adaptación de Ricardo André Lugo que hizo reír a decenas de puertorriqueños, tendrá nuevas funciones en la isla a cargo del elenco conformado por Jasond Calderón, Modesto Lacén, Wanda Sais, Julián Gilormini, Linnette Torres, Juliana Rivera e Ivonne Arriaga. La comedia es dirigida por Edgardo Soto.

La comedia “Toc Toc” llegará a Ponce, con una función el 26 de septiembre de 2026 en el Teatro de la Universidad Católica Mons. Vicente Murga. La producción teatral regresará a San Juan con funciones a partir del 14 de noviembre de 2026 en el Centro de Bellas Artes (CBA) Luis A. Ferré en Santurce.

“Estamos listos y emocionados de volver a encontrarnos en escena para hacer reír, pero también para provocar reflexión en el público. Este elenco se ha convertido en una familia, y esa química tan especial que hemos logrado es precisamente lo que hace que Toc Toc conecte de una manera única con la audiencia”, indicó Gilormini en declaraciones escritas.

La historia se desarrolla en la sala de espera de un psiquiatra, donde seis pacientes, -cada uno con un trastorno obsesivo compulsivo distinto-, coinciden en un encuentro tan inesperado como hilarante.

Mientras aguardan por el doctor, sus manías chocan, se retan y se entrelazan en una dinámica que evoluciona hacia una peculiar terapia grupal, cargada de humor inteligente, situaciones absurdas y momentos de reflexión sobre la condición humana.

Toc Toc es una producción de Nueva Escena PR y cuenta con el trabajo creativo de destacados profesionales como Miguel Rosa López, Ricardo Diadoné y Kevin Ríos, entre otros.

Los boletos están disponibles a través de Ticketera y en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce.

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TeatroComediaJasond Calderón
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