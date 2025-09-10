Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
10 de septiembre de 2025
91°nubes rotas
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Bad Bunny rompe récord de nominaciones a los Latin Billboard

Con menciones destacadas a las categorías de Artista del Año, Compositor del Año y Top Latin Album del Año por “Debí tirar más fotos”

10 de septiembre de 2025 - 2:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bad Bunny estableció un nuevo récord con las nominaciones a los Premios Billboard de la Música Latina 2025. (Ramon "Tonito" Zayas)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El cantante puertorriqueño Bad Bunny encabeza la lista de finalistas a los Premios Billboard de la Música Latina 2025 con un récord histórico de 27 nominaciones, seguido del grupo de regional mexicano Fuerza Regida, con 15, y por el también puertorriqueño Rauw Alejandro, con 14, en una edición que celebrará su gala el 23 de octubre en Miami (Florida).

RELACIONADAS

Bad Bunny superó todos los récords de nominaciones a los galardones, con menciones destacadas a las categorías de Artista del Año, Compositor del Año y Top Latin Album del Año por su proyecto “Debí tirar más fotos”, uno de los álbumes más escuchados del año en todo el mundo.

Igualmente, el grupo de música regional mexicana de California Fuerza Regida obtuvo nominaciones a Artista del Año, Global 200 Artista del Año y Álbum Top Regional Mexicano del Año por su trabajo “111XPANTIA”.

Bad Bunny cerró el domingo un mes de agosto lleno de sabor internacional en el Coliseo de Puerto Rico. En la foto, José Redondo, nacido en Asturias, España, viajó a la isla para presenciar el concierto junto a su amiga Karem Colindres, hondureña que vive en Estados Unidos.Un fanático llegó al concierto con el atuendo que usó el artista urbano en la película Happy Gilmore.La serie de 30 conciertos concluyen el 14 de septiembre.
1 / 42 | Bad Bunny cierra otro mes de su histórica residencia "No me quiero ir de aquí" . Bad Bunny cerró el domingo un mes de agosto lleno de sabor internacional en el Coliseo de Puerto Rico. En la foto, José Redondo, nacido en Asturias, España, viajó a la isla para presenciar el concierto junto a su amiga Karem Colindres, hondureña que vive en Estados Unidos. - Ramon "Tonito" Zayas

El puertorriqueño Rauw Alejandro es el tercer artista con más nominaciones, que incluyen la de Artista del Año, Gira del Año y Top Latin Album del Año por su disco “Cosa nuestra”.

Entre tanto, la artista colombiana Karol G es la mujer que cuenta con más nominaciones, en total 10, entre ellas la de Global 200 Artista Latino del Año, Hot Latin Songs Artista del Año Femenina y Álbum Top Latin Rhythm del Año por “Tropicoqueta”.

El mismo número de menciones tiene la “promesa” del regional mexicano Tito Double P entre las que destacan la de Artista del Año, Global 200 Artista del Año y Top Latin Álbum del Año por “Incómodo”, un proyecto que también compite en la categoría Álbum Top Regional Mexicano del Año.

A Tito Double P le sigue su primo, el también mexicano Peso Pluma, que con 9 nominaciones competirá por premios como el de Artista del Año y el de Hot Latin Songs Artista del Año, Masculino.

Estos galardones se determinan exclusivamente por el desempeño en las listas semanales de Billboard, siendo el reflejo más auténtico del impacto y éxito de un artista, declararon Billboard y la cadena televisiva Telemundo en un comunicado.

Este año más de 70 artistas han sido reconocidos en un total de 49 categorías que incluyen géneros de la música latina que van desde el Latin Pop hasta el Tropical, el Latin Rhythm y el Regional Mexicano.

Shakira nominada por gira del año

Entre las categorías más deseadas por los artistas, la disputa para el Artista del Año se dará entre Bad Bunny, Fuerza Regida, Peso Pluma, Rauw Alejandro y Tito Double P, mientras que para el Artista del Año Debut son finalistas el mexicano Aleman, la banda de California de regional mexicano Clave Especial, el artista chileno FloyyMenor, el cantante colombiano Kapo y el cantautor mexicano Netón Vega.

La escenografía de “Cosa Nuestra” transportó al público al Nueva York de los años 60, con pantallas gigantes y luces tipo Broadway. Fanáticos siguieron el “dress code” al pie de la letra, llenando el Choliseo de looks inspirados en la década de 1960.Isaac Cuadrado y Naomi Rivera, dos fanáticos del reguetonero, que lograron ver y disfrutar del concierto.
1 / 41 | Un "showman" de pies a cabeza: Rauw Alejandro protagoniza su propia película en el Choliseo. La escenografía de “Cosa Nuestra” transportó al público al Nueva York de los años 60, con pantallas gigantes y luces tipo Broadway. - Ramon "Tonito" Zayas

Igualmente, los candidatos a gira del año son la banda estadounidense de origen dominicano Aventura, el cantante puertorriqueño Chayanne, el mexicano Luis Miguel, Rauw Alejandro y la colombiana Shakira.

En la sección de Global 200 Artista Latino del Año competirán Bad Bunny, Fuerza Regida, Karol G, Netón Vega y Tito Double P.

Bad Bunny lidera las nominaciones tanto en la categoría Global 200 Canción Latina del Año, con tres menciones, como en la de Hot Latin Song Canción del Año, con cuatro, por sus temas “Baile inolvidable”, “DTMF”, “Nuevayol” y “EOO”.

Los artistas masculinos finalistas para el premio Hot Latin Songs Artista del Año son Bad Bunny, Netón Vega, Peso Pluma, Rauw Alejandro y Tito Double P, mientras que las candidatas al galardón para las artistas femeninas son Karol G, la estadounidense Selena Gómez, Shakira, la dominicana Yailin La Más Viral y la puertorriqueña Young Miko.

En la categoría Top Latin Album del Año se encuentran como finalistas los álbumes “Debí tirar más fotos” de Bad Bunny, “Mi vida mi muerte” de Netón Vega, “Éxodo” de Peso Pluma, “Cosa Nuestra” de Rauw Alejandro y “Incómodo “de Tito Double P.

Estos galardones se enmarcan en el cierre de la Semana de la Música Latina de Billboard, que tendrá lugar en Miami del 20 al 24 de octubre, donde también se entregarán otros premios especiales que serán anunciados próximamente.

¡Finalmente! Explosivo junte de Bad Bunny y Rauw Alejandro

¡Finalmente! Explosivo junte de Bad Bunny y Rauw Alejandro

Muchos fanáticos lo esperaban y llegó el momento en el Coliseo de Puerto Rico.

Tags
BillboardBad BunnyRauw Alejandro
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 10 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: