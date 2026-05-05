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Taller Artístico Caguas dará vida al musical West Side Story en el Teatro Tapia

La puesta en escena cuenta con más de 50 estudiantes

5 de mayo de 2026 - 9:43 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dos de los jóvenes que conforman el elenco del musical. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El escenario del Teatro Alejandro Tapia en San Juan se llenará de música, baile y emoción con la presentación del icónico musical West Side Story, una producción de Taller Artístico Caguas.

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La producción que reúne a más de 50 jóvenes del Taller Artístico Caguas, se presentará el próximo 9 de mayo con funciones a las 4:00 p.m. y 8:00 p.m.

Inspirado en Romeo y Julieta de William Shakespeare, el musical cuenta la historia de dos pandillas rivales en el Nueva York en la década de 1950: los Jets y los Sharks. En medio de este conflicto surge una historia de amor entre Tony y María, que intenta sobrevivir a las diferencias, los prejuicios y la violencia que los rodea.

Con música de Leonard Bernstein, letras de Stephen Sondheim y libreto de Arthur Laurents, “West Side Story” es uno de los musicales más importantes del teatro, reconocido por su fuerza emocional y vigencia temática.

“Para nosotros, montar West Side Story con nuestros estudiantes es sumamente emocionante. No solo por la magnitud de la obra, sino por lo que representa. Varios de estos jóvenes están viviendo su última producción con nosotros y ya han sido aceptados en programas de teatro musical para continuar sus carreras profesionales. Esa es parte de nuestra misión, formar artistas, pero también seres humanos que lleven nuestra cultura con orgullo a donde quiera que vayan”, expresó Félix José Colón, director de Taller Artístico Caguas en declaraciones escritas.

Los boletos para West Side Story están disponibles a través de prticket.com.

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TeatroWest Side Story
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