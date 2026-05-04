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“Cuca Gómez: La Cenicienta” abre nuevas funciones

La comedia teatral sube a escena en junio en Santurce y en Mayagüez

4 de mayo de 2026 - 12:23 PM

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Otilio Warrington en el personaje de "Cuca Gómez" y la actriz Tita Guerrero. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La comedia teatral “Cuca Gómez: La Cenicienta” anunció la apertura de nuevas funciones.

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Las nuevas fechas son el domingo 7 de junio a las 5:30 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Santurce y el sábado 13 de junio a las 8:00 p.m. en el Teatro Yagüez de Mayagüez. Las primeras funciones anunciadas están pautadas para el sábado 6 de junio a las 8:00 p.m y el domingo 7 de junio a las 3:00 p.m., ambas en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce.

“Estoy más que agradecido con el respaldo que le han dado a Cuca. Ver cómo la gente corrió a comprar boletos en tiempo récord me llena de orgullo y me confirma que Puerto Rico quiere reírse con lo nuestro. Cuca Gómez es pa’ que el país goce y celebre quiénes somos. ¡Gracias por tanto cariño, nos vemos en las nuevas funciones!”, expresó en declaraciones escritas Otilio Warrington “Bizcocho”.

En la producción “Cuca Gómez: La Cenicienta”, el comediante Bizcocho encarna al icónico personaje de Cuca Gómez convertida en La Cenicienta, en una hilarante parodia del clásico cuento que lleva el humor boricua a su máxima expresión.

La pieza fue escrita por Alexis Sebastián Méndez y es dirigida por Gil René Rodríguez. La obra cuenta con un elenco estelar conformado por Tita Guerrero como el“Hada madrina”, Herbert Cruz y Julio Ramos como las “hermanastras”, Braulio Castillo hijo como el “Príncipe”, Sara Pastor como la “Madrastra”, Gerardo Ortiz será el “Rey”, Scottie Durán el “Conejo villano” y Gil Viera “Colibrí” como el “Chasqui”.

“Cuca Gómez: La Cenicienta” es una parodia que promete carcajadas de principio a fin.

Los boletos para las nuevas funciones están a la venta en Ticketera. Se exhorta al público a adquirirlos con tiempo.

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Otilio Warrington BizcochoCuca Gómez
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