La misma responsabilidad que asumió al principio de la década de 1980 cuando el fenecido Paquito Cordero le pidió a Otilio Warrington “Bizcocho” que encarnara un personaje de mujer, hoy el comediante vuelve a aceptarla al desempolvar a la inolvidable “Cuca Gómez” para regresar al teatro, tras una ausencia de más de 11 años.

Bizcocho retoma el reto de colarse en la piel de la famosa cosmetóloga “Cuca Gómez” con el mismo principio que ha definido el personaje: “nunca ser una caricatura de una mujer”. Bien logrado su propósito a través de los años y desde su paso por el desaparecido programa “Los Kakucómicos” de Telemundo, Bizcocho ha alcanzado magistralmente separar su imagen masculina de la de “Cuca Gómez”. Son dos personas distintas que no convergen en ningún punto de sus personalidades. Como bien enfatiza el comediante “a Cuca hay que cuidarla mucho y respetarla”.

Desde el estudio Chimbo en la calle Loíza en Santurce, donde el comediante experimentó nuevamente la transformación de “Cuca Gómez”, tras tantos años sin colocarse la peluca rizada de cabello rojo, las largas pestañas, el lápiz labial, las capas de maquillaje y el pintoresco vestuario de la cosmetóloga, Bizcocho confesó a El Nuevo Día que llevar el personaje al teatro con la producción “Cuca Gómez la verdadera historia” representó para él en un principio un cúmulo de sentimientos encontrados.

Por un lado, está feliz y entusiasmado hasta la saciedad por el proyecto teatral que le propuso la presentadora y productora Alexandra Fuentes, quien le sugirió el regreso de “Cuca Gómez” a las tablas. Mientras que por otra parte alberga la incertidumbre, -que es muy normal ante la ausencia de los escenarios-, sobre si la audiencia y las nuevas generaciones podrían respaldar la propuesta teatral.

A esto se le suma que para él es un reto físico lograr el proceso de transformación que dura más de dos horas de maquillaje y debe utilizar vestuario y tacos que le molestan en ocasiones, ya que el “tiempo pasa factura”, dice. Igual difícil es el desafío de cuidar el aspecto psicológico del personaje de mantener la esencia de ser mujer.

SAN JUAN, PUERTO RICO - ABRIL 12: Entrevista y shooting de Otilio Warrington como “Cuca Gómez” y Tita Guerrero como “Gloria” para próximo espectáculo teatral En esta foto: Otilio Warrington como “Cuca Gómez”. Foto: Alejandro Granadillo alejandrogranadillo@gmail.com (Alejandro Granadillo)

“Cuca Gómez” lleva más de 30 años fuera de la televisión y del teatro poco más de una década, ya que en el 2012 los recordados Kakukómicos: Raquel Montero, Otilio Warrington “Bizcocho”, Juan Manuel Lebrón, Adrián García, Walleska Seda, Shorty Castro y Lourdes Chacón, junto a Tita Guerrero presentaron con éxito el espectáculo “Los Kakukómicos: ¡El regreso!” en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

“Alexandra me lo dijo después que hicimos ‘La casi, casi Primera Dama’ y la verdad es que al principio lo dudé… esto es una pela. Ella me citó a su casa y hablamos y luego me convencieron. Es una gran oportunidad el volver a traer este personaje que es muy querido por la gente. La gente me pregunta en la calle por Cuca luego de un montón de años sin salir. Es un personaje que hay que cuidar mucho y lo cuido bastante. No me gustaría relajarlo. Es un personaje que me ha dado muchas satisfacciones y he logrado muchas cosas con el personaje. Pienso que había que dejarlo guardado un tiempo y sacarlo para momentos justos y este es uno de ellos”, asegura Bizcocho, mientras hace una pausa para que la maquillista profesional Linda Alcay, de Telemundo, le terminara el delineado de los ojos, porque la brocha por esa zona le ocasiona que “me de ganas de ir al baño”, menciona entre risas el comediante que en su adolescencia y siendo un limpiabotas recibió su primera oportunidad para trabajar en la televisión por parte del fenecido productor Tommy Muñiz.

“Es un personaje duro y hay que bailar en el filo de la navaja, porque no puedes irte para un lado ni para el otro. Hay que estar en el centro. Nunca se ha hecho para faltarle el respeto a la mujer ni a nadie. Es un personaje con muchas susceptibilidades y por eso es que insisto en que hay que cuidarlo bastante y más en esta época. Paquito que en paz descanse lo hablamos... esto no puede ser una caricatura, yo hago esto con mucho cariño y para que la gente se divierta. Es una responsabilidad grande”, añade el actor que reconoció que el pasado hubo intentos por censurar por completo a Cuca en la televisión y recibió críticas por ser un hombre en la caracterización femenina.

La comedia “Cuca Gómez la verdadera historia”, escrita por Alexis Sebastián se presentará a partir del 24 de junio en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

El comediante adelantó que por primera vez las personas van a conocer la vida y la historia de la cosmetóloga, cuyo lema es “yo lo fabrico, yo lo uso y yo lo recomiendo”, y que emprendió desde temprano su propia marca, estilo y productos de belleza en la televisión puertorriqueña. “Cuca se inventó mil productos y ella los recomendaba todos”, señala.

En la producción teatral, Cuca Gómez llegará con su eterna amiga “Gloria”, personaje que en el pasado hizo la actriz Rosita Velázquez, quien está retirada de la actuación y que ahora lo retoma Tita Guerrero.

“La gente no conoce la vida de Cuca de todos estos años. Cómo se inició, cómo fue su niñez, su juventud y su desarrollo todo eso lo van a conocer y el final que va estar interesantísimo. No voy a estar con mi querida amiga la Velázquez, a esa flaca la extraño mucho. Ella está retirada y me hace una falta increíble. Aunque la persona que va a estar conmigo la adoro también y hace el personaje muy espectacular. Es tan loca como la flaca. Son iguales”, sostiene con una mirada de alegría e intriga que disfruta al contarlo.

Bizcocho se refiere a la actriz y presentadora Tita Guerrero quien escuchaba a distancia a su colega mientras se probaba unas botas para complementar el vestuario de Gloria. Para Tita encarnar el personaje de “Gloria” es un sueño cumplido.

SAN JUAN, PUERTO RICO - ABRIL 12: Entrevista y shooting de Otilio Warrington como “Cuca Gómez” y Tita Guerrero como “Gloria” para próximo espectáculo teatral En esta foto: Otilio Warrington como “Cuca Gómez” y Tita Guerrero como “Gloria”. Foto: Alejandro Granadillo alejandrogranadillo@gmail.com (Alejandro Granadillo)

Con la bendición de Rosita Velázquez

La presentadora de “Viva la tarde” de Wapa Televisión es una copia del personaje de “Gloria” una vez se coloca la peluca de afro. La actriz se transforma de inmediato y más al recordar que “Gloria” fue el personaje de referencia que ella tuvo desde pequeña cuando se sentaba frente a la televisión a ver el programa de “Los Kakucómicos”.

Para Tita, admiradora de la actriz y comediante Awilda Carbia, el otro talento que la dejaba maravillada era Rosita Velázquez con la caracterización de “Gloria”.

“La primera mujer comediante que podía hacer comedia física fue Rosita Velázquez, porque ella se le trepaba encima a Bizcocho y se tiraba de un lado para otro. Hace 11 años hicieron los Kakucómicos y me llamaron para hacer Gloria y fue este momento de ensueño y era como wow que responsabilidad. Ya había trabajado con Bizcocho en radio y me sentía cómoda, pero necesitaba ese permiso. Edgardo Huertas logró que Rosita y yo hablaramos por teléfono y ya yo sentí que me puedo morir. Hablé con Rosita Velázquez y ella me dijo que confiara en mí, que metiera mano y ella fue la patadita de la suerte”, cuenta con emoción la actriz y talento radial del programa “El circo” de La Mega.

SAN JUAN, PUERTO RICO - ABRIL 12: Entrevista y shooting de Otilio Warrington como “Cuca Gómez” y Tita Guerrero como “Gloria” para próximo espectáculo teatral En esta foto: Tita Guerrero como “Gloria”. Foto: Alejandro Granadillo alejandrogranadillo@gmail.com (Alejandro Granadillo)

La actriz resalta que el gran acierto de “Cuca Gómez” a través del tiempo es que “al ver a Bizcocho haciendo a Cuca nunca veías a un hombre, veías a una mujer”.

“Con Bizcocho se habla de dos personas Bizcocho y Cuca, por ejemplo con José Miguel Agrelot hacía personajes de mujeres pero se veían grotescas”, concluye la actriz.