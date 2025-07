“El año pasado precisamente le dio un ataque de piedra a Vei y tuvimos que correr al hospital . Él padece de eso, pero nunca le había pasado algo así de fuerte. Cuando llegamos no aparecía el plan médico y no nos dejaron pasar . Tuvimos que rush al urólogo para que le dé tratamiento y al llamar, me dijeron que no había cita de ahí a cuatro meses ”, expuso Maldonado. “Ese proceso de estar volviéndonos locos buscando una cita para él fue la inspiración principal.”

“Queremos señalar el hecho de que no es culpa del médico, no es culpa del paciente, es culpa del sistema”, afirmó Maldonado. “Es un sistema que está diseñado para esto. No es señalar a nadie. Yo he tenido esta experiencia, a mí me ha pasado, yo llamo al médico, va a hacer una cita con el oftalmólogo, me dice cuatro meses, pero que si tengo los chavos pa’ ir, me atiende mañana”.