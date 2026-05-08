Vuelve el Festival Videodanza de Puerto Rico

El Festival Videodanza de Puerto Rico, el único festival internacional de videodanza en la isla y la principal plataforma de screen dance del Caribe, celebrará su cuarta edición del miércoles 13 al viernes 15 de mayo de 2026 en el Museo de Arte de Puerto Rico y el Parque Santurce en San Juan, reuniendo a artistas de más de 25 países en una programación que integra cine, danza y tecnología bajo el lema “Keeping the Human in the Virtual”.

En esta edición, producida por Vision.AI.R-E, Inc., el festival continúa consolidándose como un puente de doble vía entre Puerto Rico y el mundo: trayendo a la isla algunas de las propuestas más innovadoras de la coreografía contemporánea global, mientras proyecta el talento puertorriqueño hacia escenarios y plataformas internacionales.

Más que un festival de género, el Festival Videodanza de Puerto Rico se posiciona como una ventana a las tendencias actuales de la danza a nivel mundial, permitiendo que audiencias locales accedan a obras premiadas y discursos artísticos que de otro modo no llegarían al Caribe. Con más de 100 obras recibidas este año y una selección internacional diversa, el evento reafirma su crecimiento continuo en alcance, calidad artística e impacto público.

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El corazón del festival lo constituyen las proyecciones internacionales en el Teatro Raúl Juliá del Museo de Arte de Puerto Rico, donde se presentarán obras destacadas provenientes de países como Estados Unidos, Australia, Francia, Corea del Sur, Alemania, Brasil, España y Japón, entre otros. Estas piezas, muchas de ellas premiadas en festivales de renombre mundial, exploran nuevas formas de entender el cuerpo, el movimiento y la narrativa en pantalla, posicionando al festival como un punto de encuentro entre lo mejor de la innovación coreográfica global y el público local.

Como parte de su compromiso con el desarrollo artístico en la isla, regresa la sección Cortos y Criollos, dedicada a visibilizar el talento puertorriqueño dentro de un contexto internacional, brindando acceso a redes de distribución, retroalimentación crítica y oportunidades profesionales. A esto se suma, por primera vez, la inauguración de una sección estudiantil en alianza con la American College Dance Association (ACDA), integrando obras premiadas de universidades de Estados Unidos junto a propuestas internacionales y locales, y estableciendo un puente directo hacia la próxima generación de artistas de screen dance.

Fiel a su misión de expandir los límites de la experiencia artística, el festival continúa su labor pionera en la integración de tecnologías inmersivas con el cuerpo en movimiento. El Atrio del Museo de Arte de Puerto Rico se transformará nuevamente en un cine de realidad virtual y aumentada (VR/AR), ofreciendo experiencias gratuitas al público que consolidan al festival como líder en el acceso a las artes tecnológicas en el Caribe. Asimismo, el proyecto Q[A]R[T] regresa al Parque Santurce, donde el arte público y la tecnología convergen: mediante códigos QR distribuidos en el espacio, el público podrá descubrir obras de videodanza internacional directamente desde sus dispositivos móviles, creando una experiencia interactiva que conecta el entorno urbano con paisajes coreográficos globales.

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La gala de apertura celebrará una de las historias más representativas del impacto del festival: la trayectoria de Sorelys Muentes, quien pasó de participar en la primera edición a proyectar su trabajo internacionalmente y recibir reconocimientos fuera de Puerto Rico. Su retrospectiva encarna la misión del evento: descubrir, apoyar y amplificar el talento local dentro de un contexto global, evidenciando cómo el festival funciona como plataforma real de crecimiento para artistas de la isla.

Desde su fundación en 2023, el Festival Videodanza de Puerto Rico ha presentado más de 300 obras internacionales de más de 40 países, apoyado a decenas de artistas locales y desarrollado experiencias innovadoras que posicionan a Puerto Rico dentro del mapa global del screen dance. Con su cuarta edición, el festival reafirma su compromiso de mantener al ser humano en el centro del diálogo entre arte y tecnología, ampliando el acceso a la coreografía contemporánea y fortaleciendo su impacto cultural tanto a nivel local como internacional.

Las proyecciones principales se llevarán a cabo en el Teatro Raúl Juliá del Museo de Arte de Puerto Rico, con boletos disponibles a través de Ticketera.com. Las experiencias de cine VR/AR en el Atrio del museo y la exhibición Q[A]R[T] en Parque Santurce serán gratuitas y abiertas al público. Para más información sobre la programación completa, horarios y detalles del festival, los interesados pueden visitar festivalvideodanzapr.com o comunicarse a visionairedigitalarts@gmail.com.

El Festival es una coproducción con el Museo de Arte de Puerto Rico con el apoyo de Putnam Bridge y Parque Santurce, Oriental Bank, Paradise Media, Parliament Capital y SARCO y el auspicio de La Compañía de Turismo de PR.