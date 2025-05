Este evento nació en 2023 con un propósito claro: posicionar en Puerto Rico el género de la videodanza, una fusión entre el cine y la danza que ha tenido gran desarrollo internacional desde la década de 1990. “La videodanza no es simplemente grabar una función de danza y ponerla en la pantalla. Es un lenguaje híbrido. Una verdadera síntesis entre el movimiento corporal y el lenguaje cinematográfico, y nos permite llegar a nuevos públicos y a nuevas corporalidades” , indicó Ana Sánchez Colberg, directora artística del Festival de Videodanza. “Como veremos este año, la videodanza también se ha convertido en una herramienta para incluir cuerpos que la danza normal discrimina, donde no todos son flacos, jóvenes, y con gran habilidad física”.

El día siguiente, 16 de mayo , será uno de los más intensos. A partir de la 1:00 p.m. se abrirá el Cinema VR en el atrio del museo , con acceso gratuito a dos piezas pioneras en la danza virtual producidas por Vision.Ai.R-E. Estas experiencias permiten al espectador sumergirse en entornos coreográficos en 360 grados, ofreciendo una conexión íntima con el movimiento y la emoción de los intérpretes. “En Puerto Rico nunca se había creado danza en realidad virtual. Con el apoyo de la National Endowment for the Arts, producimos dos piezas, que permite poner al espectador a centímetros del cuerpo del bailarín, rompiendo la distancia habitual del teatro. El sonido ambisónico y la imagen envolvente crean una experiencia sensorial única” , añadió Sánchez Colberg, directora artística de Vision.Ai.R-E.

Ese mismo día se presentarán en conjunto las producciones “Dancing Against the Odds” y “Counterpoise” , una colaboración internacional entre Corea del Sur y Australia, donde se celebrará el trabajo de artistas con diversidad funcional y promueve una visión inclusiva del arte. A las 4:00 p.m., a las 6:00 p.m. y a las 8:00 p.m., en el Teatro Raúl Juliá del Museo de Arte de Puerto Rico, comenzarán las tandas de este evento que será a beneficio de Proyecto Opciones , una organización comunitaria que trabaja para ofrecer a adultos con diversidad funcional espacios seguros, inclusivos y creativos donde puedan desarrollar su potencial, socializar y explorar el arte como herramienta de expresión y crecimiento personal.

Proyecto Hom[e]age

Este proyecto financiado por la North England Foundation for the Arts , comenzó a principios de año en San Germán, donde un grupo de 50 personas, que más adelante se redujo a siete personas, y que tiene como finalidad llevar a cabo una gran presentación en el Teatro del Parque en enero de 2027. En el grupo inicial participaron personas entre las edades de 62 a 90 años.

“Desde el primer día me impactó realmente esa idea de que todavía tenemos futuro. Nosotros, los adultos mayores, no solo tenemos un pasado, también tenemos mucho que aportar. Fue un espacio libre de juicios, donde se valoraba lo que tú eres, tu esencia, y eso me cautivó”, indicó la sangermeña Mildred Marín, de 70 años, quien no tenía experiencia en el baile antes de formar parte de “Hom[e]age”. “Rápidamente, me di cuenta de que esto era una experiencia diferente, donde se trabajan las emociones, nuestros sentimientos y cómo se expresan a través del cuerpo y a través de la palabra”.