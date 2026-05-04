“The Devil Wears Prada 2″ lidera la taquilla y supera los $233 millones a nivel mundial

El filme “The Devil wears Prada 2″ se posiciona en el primer puesto de taquilla en su primer fin de semana de estreno con 233 millones de dólares recaudados en todo el mundo, $77 de ellos en Estados Unidos y Canadá.

La película se posiciona como el cuarto mejor estreno del año y desbanca del primer puesto a “Michael”, que ha reinado durante dos semanas consecutivas y baja al segundo puesto con un acumulado de 423 millones de dólares de recaudación’.

“The Devil wears Prada 2″ se ha colocado como líder de taquilla en Italia, Brasil, Reino Unido, México, Australia, China, Alemania, España y Korea del Sur, entre otros mercados, según datos de la web especializada Box Office Mojo.

La película, protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway, partía con buenas expectativas y supone un salto respecto a la película original, que debutó en 2006 con solo 27.5 millones de dólares.

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La primera película estaba basada en una novela de Auren Weisberg, que trabajó como asistente de la entonces jefa de la revista Vogue, Anna Wintour.La secuela, que ha contado con el regreso del director de la primera entrega, David Frankel, y la guionista Aline Brosh McKenna, retoma la historia dos décadas después, cuando Andy Sachs (Anne Hathaway), vuelve a la revista como editora de reportajes bajo la dirección de la Miranda Priestly (Meryl Streep).

Las críticas han sido variadas, -en Rotten Tomatoes tiene un 78%- pero el público le otorga un sólido ‘A-’ en las encuestas de CinemaScore -realizadas a espectadores a la salida del cine-.‘The Devil wears Prada 2’ se ha beneficiado de la nostalgia del filme original, que se ha mantenido como un referente cultural intergeneracional a lo largo de estos años.

El resto del podium lo ocupan ‘Michael’ en el segundo puesto; la película de Super Mario en el tercero, que suma 12.1 millones de dólares en Norteamérica y alcanza los 894 millones de dólares de recaudación en todo el mundo -12.1 millones recaudados este fin de semana en Norteamérica-.Este film es hasta el momento el mejor estreno de 2026.

’Project Hail Mary’ (‘Proyecto Salvación’) se afianza en el cuarto puesto con 638 millones de dólares acumulados desde su estreno -8.6 millones recaudados este fin de semana en Norteamérica.