Más allá de la moda: ¿ Por qué “The Devil Wears Prada 2” sí funciona?

En un mundo de secuelas, reboots y remakes incensarios, "The Devil Wears Prada 2″ se las ingenia para no registrar como un refrito ofensivo explotando al máximo los talentos considerables de su elenco principal.

La producción optó por no usar la trama de la novela "Revenge Wears Prada" y vuelve a unir a Andy Sachs (Anne Hathaway) y Miranda Priestly dos décadas después de los eventos del primer filme. Cuando comienza la trama ambas mujeres están manejando crisis inesperadas. Andy tiene que considerar decirle adiós a su carrera como periodista cuando su medio es cancelado por estrategias corporativas. Mientras que la reputación de Miranda cae bajo un escándalo que pone en riesgo su próxima promoción. El dueño de la revista Runway decide que la credibilidad que Andy ha ganado en su profesión es justo lo que hace falta para rescatar la reputación de su publicación. Miranda no está de acuerdo y cuando Andy acepta el trabajo, las viejas dinámicas entre ellas dos se reactivan.

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Estreno

Disponible exclusivamente en cines desde el 30 abril

Esta imagen, difundida por 20th Century Studios, muestra a Meryl Streep en una escena de "The Devil Wears Prada 2". (Macall Polay/20th Century Studios via AP) (Macall Polay)

Lo bueno

Cualquier persona que haya visto a Meryl Streep en pantalla sabe que es una actriz extraordinaria. Sin embargo la forma excepcional en que la intérprete toma uno de sus roles más icónicos y lo redefine y lo profundiza no deja de ser espectacular y la razón principal para ver esta película. Usualmente cuando se toma un antagonista formidable y se le gradúa de rol secundario a protagonista, algo siempre se pierde. Aquí eso nunca pasa, Streep se lanza de lleno a las contradicciones de su personaje y parece descubrir nuevas destrezas cómicas en el proceso. Resulta brillante como su interpretación aquí ilustra que la versión “humanizada” de Miranda no es una que pierde su habilidad de destruir a alguien con tres palabras y solo una mirada. De la misma forma, esta versión adulta de Andy es mucho más interesante. El guión se encarga de hacer lo opuesto con ella. Porque ella sea la “heroína” de la historia no significa que tenga que ser perfecta y completamente honesta en todas sus intenciones. Como los personajes encuentran cosas en común en un área moral gris es una sorpresa grata inesperada de esta secuela. A eso se le suma los virajes interesantes y cruciales que hay para los personajes de Emily Blunt y Stanley Tucci y la forma en que el guión reestructura dinámicas y momentos memorables del filme original en un contexto diferente.

Lo malo

Y es precisamente ese contexto el que quizás límite la conexión de los fanáticos de la película original con esta secuela. Los que conectaron con la primera película por sus personajes no tendrán ningún problema. Sin embargo, los que quedaron fascinados con su representación de la industria de la moda podrían objetar de cómo ese elemento es relegado a un segundo plano. Aquí lo que mueve el motor dramático y cómico es cómo ha cambiado el periodismo, las revistas y el ambiente laboral en un mundo digital de redes sociales y de inteligencia artificial. Con este contexto el tercer acto del filme se extiende demasiado y convierte la historia secundaria que trata de darle un nuevo romance a Andy en algo completamente superfluo. Algo que no se puede decir del resto de lo que hace esta secuela con su maravilloso elenco principal.