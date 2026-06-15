Microdramas: una nueva oportunidad para exportar historias desde Puerto Rico

Si eres de los que pasa horas deslizando la pantalla en redes sociales como Instagram y TikTok, es probable que te hayas encontrado con videos cortos al estilo de una telenovela, con historias que atrapan en cuestión de segundos. Lo más seguro es que se trate de una miniserie.

Los microdramas o series verticales se han convertido en una de las tendencias de mayor crecimiento dentro del entretenimiento digital, impulsados por el auge del consumo de contenido en dispositivos móviles.

En entrevista con El Nuevo Día, el creador de la plataforma Time Slate Productions, Alan Solares, y el fundador del colectivo teatral EYFA, Ángel Manuel García Velázquez, explicaron cómo este formato está transformando la manera de crear y consumir historias, así como los desafíos y las oportunidades que representa para la industria del cine y el teatro en Puerto Rico.

“La razón por la que se le llama microdrama es porque el género que más éxito ha tenido dentro de este formato ha sido el drama, aunque ya se ha adaptado a otros géneros”, comenzó explicando Solares. “Es un formato muy similar a las telenovelas que veían nuestras mamás cuando éramos pequeños...”, rememoró Solares.

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La diferencia está en la duración: cada episodio tiene una duración máxima de tres minutos, por lo que requiere menos inversión de tiempo, permitiendo al espectador consumir varios capítulos en un breve periodo.

“Todo está cambiando a través del streaming y las redes sociales. Estas plataformas han reducido el tiempo de atención del público para consumir contenidos más largos, como una película en el cine”, agregó el empresario de la productora audiovisual con base en Florida y enfoque estratégico en Puerto Rico.

Alan Solares, fundador de Time Slate Productions. (Suministrada)

Países como China, India, Europa y Estados Unidos son solo algunos de los países donde los microdramas ya cuentan con una presencia sólida debido al aumento de la ciudadanía en el consumo móvil

Plataformas como ReelShort, DramaBox y ShortMax, entre otras, son algunas de las alternativas que ya se encuentran en el mercado liderando la oferta de catálogos.

Asimismo, grandes empresas como TelevisaUnivision y su plataforma de streaming VIX también apuestan por este novedoso concepto de entretenimiento.

Ante ese panorama, tanto Solares como García Velázquez consideran que se trata de una oportunidad ideal para que productores y cineastas puertorriqueños abran una nueva puerta para toda la industria local.

“Puerto Rico tiene una gran oportunidad dentro de esta industria, tanto en el cine como en el teatro, que de por sí son espacios sumamente difíciles para entrar y, más aún, para mantenerse”, destacó, por su parte, García Velázquez, director y productor teatral.

Fundador del colectivo teatral EYFA, Ángel Manuel García Velázquez. (Suministrada)

“La idea (microdramas) me parece extraordinaria porque se trata de contar historias episódicas, pero como si fueran piezas de microteatro o cortometrajes. Tenemos que transmitir emociones y desarrollar una historia en menos tiempo, adaptándonos a la manera en que las audiencias consumen contenido hoy día y aprovechando la ola de transformación que vive la industria”, añadió el director teatral.

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Sin embargo, el también actor enfatizó que no se trata de hacer microdramas porque sí, sino de trasladar al entorno digital la calidad que los actores del patio han demostrado tanto en el teatro como en el cine.

“Debemos mantener altos estándares de calidad, pero Puerto Rico cuenta con el talento necesario para incursionar exitosamente en esta industria”, reafirmó García Velázquez.

Aunque el potencial de crecimiento es significativo, quienes forman parte de la industria reconocen que aún existen retos estructurales que limitan el desarrollo de proyectos audiovisuales y teatrales, especialmente en lo relacionado con la distribución de beneficios entre el talento que está frente como detrás de cámara.

“Uno de los grandes retos de la industria audiovisual es lograr que el talento, los estudios, las marcas y los distribuidores se beneficien de manera equitativa de los proyectos. Este modelo de contenido puede ayudar a atender parte de ese desafío”, expresó Solares sobre una de las principales visiones al crear Time Slate Productions.

Imagen promocional de Time Slate Productions, que muestra la estructura de un piloto. (Suministrada)

Un espacio para todos

Una plataforma que ya trabaja bajo esa visión, según detalló Solares, es Artists Equity, una productora estadounidense fundada por los actores y cineastas de Hollywood Ben Affleck y Matt Damon en noviembre de 2022.

La empresa estadounidense busca que el talento, los estudios, las marcas y los distribuidores se beneficien equitativamente de los proyectos, uno de los mayores retos que enfrenta actualmente la industria cinematográfica y que este tipo de contenido podría ayudar a mitigar. Es un modelo al que aspira Time Slate desde Puerto Rico.

Para estos boricuas, la clave está en construir una estructura sostenible que permita desarrollar historias locales con potencial de exportación, al tiempo que se generan nuevas oportunidades económicas para los profesionales creativos de la isla, “para que no se tengan que ir de aquí”.

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Es por esto que Time Slate ya se encuentra en conversaciones para trabajar en sus primeros microdramas, apostando por historias puertorriqueñas.

“Nuestra meta es abrir un espacio donde los creativos puertorriqueños puedan generar ingresos sin tener que abandonar la isla. Lo que estamos tratando de construir es un sistema que nos permita compartir historias puertorriqueñas con el público local y, al mismo tiempo, distribuirlas globalmente”, aseguró Solares.

Mientras avanzan las conversaciones y el desarrollo de nuevos proyectos, la empresa ya trabaja en una estrategia de crecimiento que busca posicionar a Puerto Rico dentro del mercado internacional de los microdramas durante los próximos meses.