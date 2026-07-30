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Sam Smith se compromete con el diseñador Christian Cowan

Después de casi tres años de relación, el cantante y Cowan decidieron dar el siguiente paso y llegar al altar

30 de julio de 2026 - 4:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Christian Cowan y Sam Smith. (Evan Agostini)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El amor le sonríe a Sam Smith. El cantante británico no solo está a punto de arrancar una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento del álbum “Hazel Eyes” y el inicio de la gira “To Be Free”, sino que también tiene motivos para celebrar en su vida personal: está comprometido con el diseñador Christian Cowan.

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Fue el propio intérprete de “Stay With Me” quien confirmó la feliz noticia en una entrevista con The New York Times, donde reveló que, después de casi tres años de relación, él y Cowan decidieron dar el siguiente paso y llegar al altar.

Aunque Smith siempre ha sido muy reservado con su romance, esta vez abrió un poco la puerta de su intimidad y confesó que el título de su próximo álbum, “Hazel Eyes”, es un guiño al color de ojos de su ahora prometido.

Además, contó que la canción “Everlasting Love” comenzó a tomar forma la noche antes de su primera cita con Cowan y que, por primera vez, escribió sobre un amor correspondido, alejándose del desamor que suele marcar gran parte de su música.

La historia de amor entre ambos comenzó a llamar la atención en diciembre de 2022, cuando fueron fotografiados juntos durante un evento en la Casa Blanca, donde el cantante actuó para celebrar la firma oficial de la Ley de Respeto al Matrimonio por parte de Joe Biden.

Sin embargo, no fue hasta mayo de 2024 cuando hicieron oficial su relación. Desde entonces, han mantenido un perfil bajo, aunque han protagonizado algunos momentos inolvidables, como su aparición en la Met Gala 2026, donde Sam deslumbró con un diseño firmado por Cowan.

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