Carolina Sandoval está oficialmente divorciada: “Estoy tan contenta”

Después de su tortuosa separación de Nick Hernández, con quien estuvo casada durante nueve años, la presentadora venezolana Carolina Sandoval anunció que está oficialmente divorciada.

Sandoval expresó su emoción tras concluir el proceso que inició a finales de 2024.

“Estoy tan contenta, estoy tan feliz, tan feliz”, compartió la conductora para la versión digital de la revista People en Español.

Contó que su abogado le dio la noticia mientras grababa su programa “Siéntese quién pueda”, donde recibió el apoyo de sus compañeros y de los televidentes.

“Era algo que mi alma y mi corazón necesitaban para cerrar un ciclo. Y qué mejor que en esta etapa de mi vida, en paz, tranquila, con un aprendizaje de por medio, con nuevos proyectos”, dijo.

“Han sido casi dos años de algo innecesario porque yo creo que cuando el amor ya evoluciona y estamos en otro momento de la vida, lo único que debe preocuparnos es la felicidad. Y estoy tan feliz y agradecida”, afirmó.

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En noviembre del año pasado, Sandoval fue sorprendida con la demanda de divorcio que interpuso su ahora exesposo.

Hernández reveló a Las Top News que intentó salvar el matrimonio y que sometió el divorcio aún amando a su esposa.