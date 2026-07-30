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Dakota Johnson luce irreconocible como Marilyn Monroe

Así se vio en el primer adelanto de “Flesh Impact”

30 de julio de 2026 - 3:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Actriz Dakota Johnson (Archivo)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Con un cambio de imagen impactante, Dakota Johnson sorprende al aparecer casi irreconocible como Marilyn Monroe en el primer adelanto de “Flesh Impact”, el nuevo cortometraje escrito y dirigido por Maggie Gyllenhaal.

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La producción, que se estrenará en el Festival de Cine de Venecia como parte de la conmemoración por el centenario del nacimiento de la icónica actriz, propone una mirada distinta a una de las figuras más fascinantes de Hollywood.

Más que centrarse en la tragedia que marcó su vida y su prematura muerte a los 36 años, la directora se preguntó qué habría ocurrido si Marilyn Monroe hubiera tenido la oportunidad de envejecer y reinventarse como actriz.

De esa reflexión nació “Flesh Impact”, un cortometraje de 17 minutos que funciona como una carta de amor a Marilyn Monroe y, al mismo tiempo, como una exploración sobre la experiencia de ser actriz en Hollywood.

La historia presenta dos versiones del personaje: una interpretada por la ganadora del Óscar, Ellen Burstyn, y otra por Dakota Johnson, cuya transformación física ha llamado especialmente la atención.

“Esta película es una mezcla de Marilyn y mi fantasía sobre ella”, explicó Gyllenhaal a Vanity Fair. “En muchos sentidos, trata sobre Marilyn, pero también sobre las actrices en general y lo que significa tener un trabajo tan vulnerable y, al mismo tiempo, tan poderoso”.

La hermana del actor Jake Gyllenhaal ya había explorado la idea de un mismo personaje interpretado por dos actrices en “The Lost Daughter”, protagonizada por Olivia Colman y Jessie Buckley.

El estreno de “Flesh Impact” también representa una excepción dentro del Festival de Cine de Venecia, que rara vez incluye cortometrajes en su programación oficial. En esta edición, además, Ellen Burstyn recibirá el León de Oro a la trayectoria, convirtiendo la presentación del filme en uno de los momentos más esperados del certamen.

Tags
Dakota JohnsonMarilyn Monroe
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