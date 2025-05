Las confesiones de Dakota Johnson sobre su difícil camino a la fama: “No podía pagar el alquiler”

Dakota Johnson confesó que, antes de convertirse en una estrella con nombre propio, tuvo que enfrentar varios problemas económicos.

“No podía pagar el alquiler”, confesó la protagonista de “Fifty Shades of Grey”, y reveló que el responsable de aquel difícil momento fue su propio padre: Don Johnson.

“No fue nada divertido”, explicó en una entrevista que le concedió a la versión británica de la revista Elle junto a Pedro Pascal, con quien comparte cartel en “Materialist”, su último trabajo en la gran pantalla.

“Hubo momentos en que iba al mercado y no tenía dinero”, recordó.

Pese a ser la hija de dos integrantes de la realeza de Hollywood, Johnson resaltó que su camino al éxito no fue nada fácil, y que sus padres decidieron obligarla a enfrentar la realidad cuando decidió que no quería seguir en la universidad. “Me gradué y solo solicité una plaza en Juilliard. Y no entré”, explicó en relación con el prestigioso conservatorio de artes que se encuentra en Nueva York. “Ese proceso fue horrible y aterrador. Cuando te aceptan para una audición, es una prueba de dos días de coro. Se supone que te deben llamar para una segunda audición, y no lo hicieron”.

Johnson explicó que el rechazo no le generó preocupación porque “realmente no quería ir a la universidad”.

“Simplemente, me sentía mal por encerrarme en un solo lugar”, explicó. El problema llegó cuando su padre le quitó todo apoyo financiero por haber incumplido una de sus reglas: para recibir dinero, debía estudiar. “No entré y mi padre me rechazó porque no fui a la universidad, así que empecé a hacer audiciones. Creo que tenía 19 años cuando hice La red social”, repasó.

Antes de consagrarse con Cincuenta sombras de Grey, Dakota Johnson tuvo varias participaciones en diferentes películas. Pero el sueldo no le alcanzaba para mantenerse y llegar a fin de mes pasó a ser un desafío. “Durante un par de años fue difícil ganar dinero. Hubo momentos en que iba al mercado y no tenía dinero en mi cuenta bancaria o no podía pagar el alquiler”, recordó. “Tenía que pedir ayuda a mis padres”, sumó.

Lejos de reprocharle a Don Johnson su actitud, Dakota resaltó la presencia de sus padres durante esos años. “Estoy muy agradecida de tener padres que pudieron ayudarme, y de hecho lo hicieron. Pero desde luego no fue divertido. El proceso de audición, como saben, es lo peor”

En 2021, durante una entrevista con Seth Meyers en su Late Night Show, Johnson hizo referencia a su decisión de terminar con el apoyo financiero a su hija. “Tenemos una regla en la familia: si sigues estudiando, puedes seguir con la ayuda. Si vas a la universidad, puedes seguir con la ayuda”. El protagonista de División Miami explicó que incluso quiso acompañar a Dakota a conocer diferentes instituciones, pero ella se negó. “¡Ay, no! No voy a la universidad”, le respondió. Johnson entonces miró con firmeza a su hija y le hizo una advertencia. “¿Sabes lo que eso significa? Ya no estarás en la nómina. ¿Cómo te las vas a arreglar?“.

La respuesta de ella también fue contundente: “No te preocupes”, le dijo. “Tres semanas después, ya había conseguido ese papel en La red social de David Fincher, y el resto es, digamos, historia del cine”, concluyó el actor.

Durante esos años de pequeños papeles, Dakota Johnson tuvo la oportunidad de aparecer como estrella invitada en The Office. La actriz era fanática de la serie, pero aquella participación no fue la experiencia soñada que esperaba. La exitosa ficción de la NBC se estrenó en 2005 y se emitió durante 14 temporadas, aunque no fue hasta el último episodio en que se le propuso a la intérprete hacer un breve cameo. En una aparición en el programa Late Night With Seth Meyers, la actriz reveló que aquel trabajo fue toda una decepción. “Honestamente, fue el peor momento de mi vida”, le dijo al presentador. “A mí me encantaba el programa y me dijeron: ‘¿quieres estar en el capítulo final?’”. Johnson recordó que inmediatamente aceptó la oferta con entusiasmo, pensando en que tal participación le llevaría “medio día” de filmación y considerando que así tendría la posibilidad de disfrutar de un rato divertido. Sin embargo, el proceso se demoró bastante más de lo que ella había previsto.