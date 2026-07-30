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Celos, roces y rumores: la tensión entre las boricuas Carla y Lalah con Amalia sacude la convivencia en “Operación Triunfo USA”

La cercanía de la española con Aziz provocó incomodidad entre los concursantes

30 de julio de 2026 - 4:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Momento en el que Carla enfrenta a Amalia. (Captura)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La convivencia en una academia de talentos suele producir momentos memorables sobre el escenario, pero también conflictos lejos de las cámaras. Esta semana, “Operación Triunfo Estados Unidos” volvió a demostrar que las emociones forman parte esencial del “reality show” cuando una situación entre Carla, Lalah y Amalia se convirtió en tema de conversación dentro y fuera de la academia.

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La controversia surgió a raíz de la relación entre Carla y Aziz, una conexión que ha despertado el interés de los seguidores del programa. En medio de ese contexto, la boricua compartió con su compatriota su molestia por la forma en que la española interactúa con el concursante. Durante la conversación, la participante dejó claro que no veía con buenos ojos la cercanía entre ambos y llegó a describir a Amalia como una persona “bien toquetona” para dejar entrever que algunos comportamientos le resultaban incómodos.

Las declaraciones rápidamente provocaron reacciones entre los integrantes de la academia y alimentaron los rumores sobre posibles celos o malentendidos. El propio programa ha presentado la situación como parte del llamado “caos” generado por el “toqueteo” y las dinámicas emocionales que comienzan a surgir entre los concursantes conforme aumenta la presión de la competencia.

Sin embargo, la situación no parece reducirse únicamente a un tema romántico. Según el contenido difundido por el programa, Amalia también se ha mostrado afectada por la controversia y ha expresado sentirse incomprendida ante las interpretaciones que han surgido sobre su comportamiento.

Mientras tanto, Lalah ha quedado en una posición de observadora y confidente dentro de este episodio. Aunque la cantante no protagonizó el enfrentamiento, su conversación con Carla terminó convirtiéndose en el espacio donde salieron a relucir las preocupaciones de la concursante y donde quedó plasmada la incomodidad que dio origen a la controversia.

Como suele ocurrir en este tipo de formatos, la situación trasciende el conflicto puntual y refleja el desgaste emocional que viven los participantes al permanecer aislados, sometidos a una intensa competencia artística y bajo el escrutinio constante de las cámaras.

Acuareala, MéxicoWandy, República DominicanaAziz, México
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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