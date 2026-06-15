La gira mundial del “live action” de Moana llegará a Puerto Rico
El tour promocional recorrerá 10 ciudades, pero Puerto Rico será la única parada en el Caribe
15 de junio de 2026 - 11:27 AM
15 de junio de 2026 - 11:27 AM
Puerto Rico será una de las paradas para la gira mundial de la película “live action” de Moana, que contará con la participación de sus protagonistas, Dwayne “The Rock” Johnson y Catherine Laga’aia.
El tour global visitará 10 ciudades y países, pero Puerto Rico será la única para en el Caribe para promocionar la afamada película infantil, que seguirá fielmente la trama de la primera parte de Moana.
Al anunciar la gira, Johnson -quien ha dado voz al semidios Maui, y lo interpretará en el “live action” también- aseguró que llevan “casi un año” preparándose para la gira mundial para el estreno de Moana, que comenzó este lunes, 15 de junio, en Hawái.
“Tengo muchas ganas de sentarme y pasar tiempo con todos para hablar de la película, de la vida y del hermoso pelo de Maui. Ver a viejos amigos y hacer nuevos también”, escribió el actor, en su publicación de Instagram, en la que describió la gira como “la más grande” de su carrera.
Aún no se han dado detalles de cuáles serán las actividades que incluirá la gira en Puerto Rico. Tampoco, la fecha ni el lugar para el evento de la película, que estrena en cines el 10 de julio.
La gira también recorrerá ciudades como Shanghái, China; Sydney, Autralia; Río de Janeiro, Brasil; Londres, Reino Unido; Tokio, Japón; y Nueva York, Los Ángeles y Miami, en Estados Unidos.
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