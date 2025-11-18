Opinión
18 de noviembre de 2025
Así es el primer tráiler del live action de “Moana”

La película llegará a las salas de cine en el verano de 2026

18 de noviembre de 2025 - 1:30 PM

El "live action" de Moana estrenará en verano del 2026. (Suministrada)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Disney presentó el primer adelanto de la adaptación en live action de "Moana“, película que será protagonizada por Catherine Laga’aia y que llega como uno de los estrenos más esperados del verano de 2026.

El avance recrea la antigua Polinesia con paisajes tropicales, tomas del mar y una reinterpretación del icónico tema “How Far I’ll Go”, ahora cantado por Catherine Laga’aia, quien dará vida a Moana en esta nueva versión.

El tráiler también muestra por primera vez, aunque de espaldas, a Dwayne Johnson, quien regresa como Maui, dejando ver algunas de sus transformaciones animales gracias a los poderes de semidiós. Además, aparece un breve vistazo a los Kakamora, los pequeños pero peligrosos antagonistas de la cinta original.

Al final del adelanto, Disney confirma que la película live action de “Moana” está programada para estrenarse en julio de 2026. En Estados Unidos está previsto su estreno para el 10 de julio de 2026.

Una de las sorpresas del adelanto es la aparición del torpe, pero entrañable gallo Heihei, quien nuevamente acompañará a Moana y Maui en su viaje de exploración, tal como lo hizo en la cinta animada donde protagonizó varios momentos cómicos.

En redes sociales, los fans han demostrado su entusiasmo por esta nueva versión, compartiendo imágenes del tráiler y expresando sus expectativas. Moana se estrenó originalmente en 2016 y se convirtió en un éxito mundial con más de 643 millones de dólares en taquilla.

"Moana" actualmente cuenta con dos películas animadas y pueden verse a través de la plataforma de streaming de Disney+.

Películas
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
