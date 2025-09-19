Opinión
19 de septiembre de 2025
80°lluvia ligera
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

“Camp Rock 3″ ya es una realidad: Disney+ revive la franquicia con los Jonas Brothers

La saga musical regresa con nuevos personajes, amistades a prueba y la ausencia en pantalla de una de las actrices principales

19 de septiembre de 2025 - 9:30 AM

Jonas Brothers (AP)
Joe, Nick y Kevin Jonas retoman sus papeles para esta nueva producción.
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los Ángeles - Disney+ anunció este miércoles el regreso de “Camp Rock 3″, una de sus películas originales más famosas de la franquicia con los hermanos Joe, Nick y Kevin Jonas retomando sus papeles, mientras que la estrella Demi Lovato no aparecerá en pantalla, pero será productora ejecutiva.

La plataforma de contenidos en línea informó del regreso de los Jonas Brothers como Shane (Joe), Nate (Nick) y Jason Gray (Kevin) y de Maria Canals-Barrera en su papel de la madre de Michi Torres (Lovato), protagonista de las dos primeras entregas.

Al elenco se suman nuevos campistas, como a la audaz y decidida Sage (Liamani Segura) y su hermano Desi (Hudson Stone), la prodigio del violonchelo Rosie (Lumi Pollack), el baterista Cliff (Casey Trotter), la reina de las coreografías Callie (Brooklynn Pitts), la intimidante influencer Madison (Ava Jean) y el chico malo del campamento Fletch (Malachi Barton), indicó Disney en un comunicado.

La historia retoma cuando Connect 3, la popular banda de Shane, Nate y Jason, pierde su actuación como teloneros de una importante gira y regresan a Camp Rock para descubrir a la próxima gran promesa de la música.

Mientras los campistas compiten por la oportunidad de abrir el concierto de su banda favorita, la tensión aumenta y las amistades se ponen a prueba, según la sinopsis.

La película, que ya se encuentra en producción, todavía no tiene fecha de estreno.

El fenómeno Camp Rock, que comenzó en 2008 y se extendió con la segunda cinta ‘Camp Rock: The Final Jam’ en 2010 se encentra entre las 10 mejores películas originales de Disney Channel de todos sus tiempos.

“‘Camp Rock’ es una parte importante del legado de las películas originales de Disney Channel, con música inolvidable, una narrativa vibrante y personajes que perduran en el corazón de los fans hasta el día de hoy”, declaró en el escrito la presidenta de Disney Branded Television, Ayo Davis.

“Revivirlo con Kevin, Joe, Nick y Demi es un momento clave, y estamos ansiosos por presentar este mundo a una nueva generación”, sentenció.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
