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Tragedia en el set de “Sin senos sí hay paraíso”: ¿qué dijeron los actores tras el ataque en plena grabación?

Los hechos tuvieron lugar en el centro de Bogotá

19 de abril de 2026 - 2:51 PM

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Gregorio Pernia y Carmen Villalobos de 'Sin senos sí hay paraíso'. (Listín Diario / GDA)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Un ataque en una de las locaciones de "Sin senos sí hay paraíso" provocó la muerte de tres personas, una de ellas del propio agresor y dos personas que trabajaban en la producción, como han dado a conocer las autoridades colombianas, que ya se encuentran averiguando el caso.

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“Silencio en el set, en la memoria de los compañeros de´Sin senos sí hay paraíso´(SSSHP) que fallecieron hoy”, es el mensaje que se puede leer en las redes sociales del elenco de la telenovela colombiana.

Los reportes de las autoridades confirman que fue ayer, sábado. 18 de abril, en Laches, zona ubicada en Santa Fe, Bogotá, donde tuvieron lugar los hechos.

De acuerdo con la información difundida, un hombre se habría acercado a uno de los trabajadores de producción con una arma blanca, decidido a atacarlo, lo que produjo que otros miembros del equipo intervinieran para asistir a su compañero.

Las autoridades afirman que, hasta el momento, ya se encuentran detenidas cuatro personas que, presuntamente, estuvieron involucradas en el enfrentamiento, aunque ninguna de ellas se trata del atacante; este murió mientras se desencadenaban los hechos.

El elenco compartió una publicación en las redes sociales.
El elenco compartió una publicación en las redes sociales. (Listín Diario / GDA)

“En horas de la tarde, en vía pública, un hombre agredió, sin mediar palabra, a un ciudadano; luego, personas que se encontraban en este lugar, salen en defensa de la víctima. Lamentablemente, productor de esta riña, murió el agresor y otras dos víctimas”, indicó comandante de la Policía de Bogotá, Giovanny Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, quien aclaró que también hay una persona herida, que se encuentra hospitalizada.

Los hechos sucedieron la misma noche en que parte del elenco, como fue el caso de Carmen Villalobos, asistió a los Premios India Catalina y, cuando la actriz subió al escenario tras ser reconocida en la categoría de “Mejor actriz protagónica”, no perdió de vista la tragedia y dedicó unas palabras al luto que ahora embarga a toda la producción.

“Desafortunadamente, hoy tengo el corazón partido por algo que sucedió en el proyecto en el que estoy hoy, mi corazón está con las familias de la producción hoy, les dedico esto de aquí al cielo”.

Por su parte, la actriz Carolina Gaitán compartió una fotografía de uno de sus compañeros, que lamentablemente perdió la vida, con un emotivo mensaje: “Tuve que retratar tu sonrisa porque siempre me alegraba mi día, honro tu vida y te voy a extrañar, Dios te tenga abrazado en este momento, mi Nico hermoso”.

Tags
ColombiaSeries de televisiónAsesinatosCarmen Villalobos
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