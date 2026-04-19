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Pelea en medio de una filmación en Colombia deja tres muertos: aquí lo que pasó

Sin mediar palabra, una persona atacó a otra

19 de abril de 2026 - 10:34 AM

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En el incidente, utilizaron un arma blanca. (Captura de pantalla/El Tiempo GDA)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Un hecho de intolerancia se registró en la tarde de este 18 de abril, donde una persona, sin mediar palabra, atacó a otro sujeto con arma blanca en medio de un rodaje artístico en el sector de los Laches, localidad de Santa Fe, en Bogotá, Colombia.

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Al parecer, esto hizo que se desatara una riña en el lugar, lo que cobró la vida del atacante y dos personas más; una cuarta persona herida fue trasladada al hospital San Ignacio, donde se desconoce su estado de salud.

Este diario se comunicó con parte de la producción, donde se manifestó que: “En este momento estamos atendiendo la situación. Nuestros abogados están encargados de cualquier comunicación a terceros. Muchas gracias", por lo que se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles del caso.

El avión de la compañía colombiana Satena que desapareció en el departamento de Norte de Santander (fronterizo con Venezuela), con 15 personas a bordo, fue hallado accidentado y sin sobrevivientes, confirmó la aerolínea.Según Satena el avión de matrícula HK-4709 que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, "operada por la empresa Searca, y en la que se transportaban 13 pasajeros y 2 tripulantes, sufrió un accidente fatal, con un balance de 15 personas fallecidas". Los restos del avión fueron hallados por campesinos de la aldea Curacica, una zona montañosa que hace parte del municipio de La Playa de Belén (Norte de Santander), situado a solo media hora de Ocaña.
1 / 6 | Sin sobrevivientes: encuentran restos de avión desaparecido en frontera de Colombia con Venezuela. El avión de la compañía colombiana Satena que desapareció en el departamento de Norte de Santander (fronterizo con Venezuela), con 15 personas a bordo, fue hallado accidentado y sin sobrevivientes, confirmó la aerolínea. - Rastreo de Redes

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, dio unas declaraciones a medios sobre lo ocurrido:

“El día de hoy, en horas de la tarde, en la localidad de Santa Fe, en vía pública; se presentó un hecho donde un hombre, sin mediar palabra, agrede con arma cortopunzante a un ciudadano. Posteriormente, personas que se encontraban en este lugar salen en defensa de la víctima, pero el victimario causa heridas a dos personas más. Lamentablemente, producto de esta riña, pierden la vida tres personas, entre ellas el agresor y dos víctimas".

Y agregó: “Así mismo, fueron capturadas cuatro personas que quedan a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, desplegó inmediatamente un grupo investigativo para determinar tiempo, modo y lugar de los hechos lamentables que ocurrieron el día de hoy".

El ministerio de Cultura también rechazó el hecho: “Desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes lamentamos profundamente los hechos ocurridos durante un rodaje en Bogotá, que dejaron víctimas mortales y afectaron a trabajadores del sector audiovisual. Expresamos nuestra solidaridad con sus familias, colegas y con la comunidad artística y técnica del país.

Y terminó asegurando que: “La cultura se construye desde la vida, el cuidado y la paz”.

Por la gravedad del hecho, la comunidad y el sector artístico han rechazado lo sucedido, aun más después de que esta semana se conociera también la muerte de Fredy Santiago Guzmán, un joven de 19 años asesinado en una estación de TransMilenio.

EL TIEMPO se comunicó con el ministerio, donde aseguraron no conocer los pormenores de lo sucedido y confirmaron que el caso, que en principio se desconocía que hubiese ocurrido en medio de una grabación, efectivamente sucedió mientras se adelantaba un rodaje artístico.

En la conversación se confirmó que “era gente del sector artístico, que estaba en un rodaje y por eso hubo el rechazo".

Además, desde el ministerio se enfatizó en que, aunque ellos no tuvieron nada que ver con la grabación ni los hechos presentados, sí se rechaza lo ocurrido en medio del rodaje.

Ahora las autoridades siguen investigando por qué el primer hombre atacó en un inicio, cómo ocurrieron exactamente los hechos en el rodaje de la producción artística y las identidades de las víctimas.

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