Dos hombres muertos: confirman otro ataque de Estados Unidos contra presuntos narcotraficantes en el Pacífico

Washington - El ejército estadounidense atacó el miércoles una embarcación acusada de contrabando de drogas en el este del océano Pacífico, matando a dos hombres, en momentos en que el gobierno de Trump emprende una campaña de un mes contra presuntos traficantes en América Latina.

Este último ataque eleva a 207 el número de personas muertas en ataques del ejército estadounidense contra embarcaciones desde que la administración comenzó a atacar a los que denomina “narcoterroristas” a principios de septiembre.

Al igual que en la mayoría de las declaraciones del ejército sobre los ataques en el este del océano Pacífico y el mar Caribe, el Comando Sur de Estados Unidos dijo que había atacado a los presuntos narcotraficantes a lo largo de rutas de contrabando conocidas.

El ejército no aportó pruebas de que la embarcación transportara drogas. Un vídeo publicado en X mostraba una embarcación surcando el agua a toda velocidad antes de estallar en llamas.

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El presidente Donald Trump ha dicho que Estados Unidos está en “conflicto armado” con los cárteles de América Latina y ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y las sobredosis mortales que se cobran vidas estadounidenses. Pero su administración ha ofrecido pocas pruebas que respalden sus afirmaciones de estar matando “narcoterroristas”.

Los críticos han cuestionado la legalidad general de los ataques en barco, así como su eficacia, en parte porque el fentanilo que está detrás de muchas sobredosis mortales suele llegar a Estados Unidos por tierra desde México, donde se produce con sustancias químicas importadas de China e India.

Los ataques han suscitado un intenso escrutinio por parte de algunos legisladores demócratas y estudiosos del derecho militar. El primer ataque del ejército estadounidense a principios de septiembre suscitó especial preocupación entre algunos legisladores y estudiosos del derecho militar.

Dos hombres que se encontraban en la embarcación sobrevivieron inicialmente al ataque en el que murieron otras nueve personas, y se aferraban a los restos cuando la embarcación fue atacada de nuevo, causándoles la muerte.

Estados Unidos hunde otra lancha cerca de Venezuela Cuatro personas murieron a bordo a los que acusa de ser “narcoterroristas”.

La Casa Blanca confirmó el ataque de seguimiento, insistiendo en que se hizo “en defensa propia” para garantizar la destrucción del barco y de acuerdo con las leyes de los conflictos armados. Pero algunos juristas afirmaron que un segundo ataque que matara a los supervivientes habría sido ilegal en cualquier circunstancia, conflicto armado o no.

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