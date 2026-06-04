Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Dos hombres muertos: confirman otro ataque de Estados Unidos contra presuntos narcotraficantes en el Pacífico

Ejército de Estados Unidos informó que la embarcación fue atacada en una conocida ruta de contrabando

4 de junio de 2026 - 7:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los ataques han suscitado un intenso escrutinio por parte de algunos legisladores demócratas y estudiosos del derecho militar. (Carolyn Kaster)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington - El ejército estadounidense atacó el miércoles una embarcación acusada de contrabando de drogas en el este del océano Pacífico, matando a dos hombres, en momentos en que el gobierno de Trump emprende una campaña de un mes contra presuntos traficantes en América Latina.

RELACIONADAS

Este último ataque eleva a 207 el número de personas muertas en ataques del ejército estadounidense contra embarcaciones desde que la administración comenzó a atacar a los que denomina “narcoterroristas” a principios de septiembre.

Al igual que en la mayoría de las declaraciones del ejército sobre los ataques en el este del océano Pacífico y el mar Caribe, el Comando Sur de Estados Unidos dijo que había atacado a los presuntos narcotraficantes a lo largo de rutas de contrabando conocidas.

El ejército no aportó pruebas de que la embarcación transportara drogas. Un vídeo publicado en X mostraba una embarcación surcando el agua a toda velocidad antes de estallar en llamas.

El presidente Donald Trump ha dicho que Estados Unidos está en “conflicto armado” con los cárteles de América Latina y ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y las sobredosis mortales que se cobran vidas estadounidenses. Pero su administración ha ofrecido pocas pruebas que respalden sus afirmaciones de estar matando “narcoterroristas”.

Los críticos han cuestionado la legalidad general de los ataques en barco, así como su eficacia, en parte porque el fentanilo que está detrás de muchas sobredosis mortales suele llegar a Estados Unidos por tierra desde México, donde se produce con sustancias químicas importadas de China e India.

Los ataques han suscitado un intenso escrutinio por parte de algunos legisladores demócratas y estudiosos del derecho militar. El primer ataque del ejército estadounidense a principios de septiembre suscitó especial preocupación entre algunos legisladores y estudiosos del derecho militar.

Dos hombres que se encontraban en la embarcación sobrevivieron inicialmente al ataque en el que murieron otras nueve personas, y se aferraban a los restos cuando la embarcación fue atacada de nuevo, causándoles la muerte.

Estados Unidos hunde otra lancha cerca de Venezuela

Estados Unidos hunde otra lancha cerca de Venezuela

Cuatro personas murieron a bordo a los que acusa de ser “narcoterroristas”.

La Casa Blanca confirmó el ataque de seguimiento, insistiendo en que se hizo “en defensa propia” para garantizar la destrucción del barco y de acuerdo con las leyes de los conflictos armados. Pero algunos juristas afirmaron que un segundo ataque que matara a los supervivientes habría sido ilegal en cualquier circunstancia, conflicto armado o no.

----

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Ejército de Estados Unidos Océano PacíficoDonald TrumpNarcotráficoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 4 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: