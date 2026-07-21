Juez ordena el secuestro del jurado en el juicio contra Elvia Cabrera por el asesinato de Gabriela Nicole

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Con esta decisión, el panel permanecerá incomunicado mientras evalúa la prueba presentada y delibera para emitir un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad sobre los dos cargos que enfrenta la acusada por los delitos de asesinato en primer grado y Ley de Armas.

“Este es un caso de alto interés público, de mucha opinión pública, etcétera. Estamos en una etapa crítica del proceso y el tribunal va a ordenar el secuestro del jurado en estos momentos”, dijo Barreto Altieri en la Sala 1 del Centro Judicial.

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“¿Qué significa eso? Que los alguaciles los van a acompañar a cada uno de ustedes a sus casas, van a buscar ropa, van a seguir las instrucciones, el tribunal va a emitir la resolución ahora. Se les va a llevar a un hotel. Va a haber un cuarto por cada uno de ustedes. No va a haber roommates“, indicó el togado.

Al impartir las instrucciones previas a la deliberación, Barreto Altieri informó a los miembros del jurado que permanecerán sin acceso a sus celulares y que, de surgir alguna emergencia que requiera realizar una llamada, esta deberá hacerse a través de un alguacil.

“No pueden hablar con nadie sobre los hechos de este caso”, advirtió el juez al explicar las restricciones que regirán mientras permanezcan incomunicados.

1 / 9 | Imágenes desde Aibonito: el juicio contra Elvia Cabrera en su etapa final. El juicio contra Elvia Cabrera Rivera, acusada por la muerte de la joven Gabriela Nicole Pratts, se encuentra en su etapa culminante tras 21 días de testimonios. En la foto, un cartel frente a una de las casas que ubica en los alrededores del Tribunal de Aibonito. - Pablo Martinez 1 / 9 Imágenes desde Aibonito: el juicio contra Elvia Cabrera en su etapa final El juicio contra Elvia Cabrera Rivera, acusada por la muerte de la joven Gabriela Nicole Pratts, se encuentra en su etapa culminante tras 21 días de testimonios. En la foto, un cartel frente a una de las casas que ubica en los alrededores del Tribunal de Aibonito. Pablo Martinez Compartir

Además, le indicó al jurado que, en el hotel donde se hospedarán, no tendrán acceso a las noticias, sino a programas que no estén relacionados. “La idea es que no puedan tener ningún contacto sobre las noticias de este caso”, manifestó Barreto Altieri.

Posteriormente, la secretaria de la sala judicial procedió a tomar juramento a cuatro alguaciles —tres hombres y una mujer— quienes tendrán la responsabilidad de velar por la seguridad y el cumplimiento de las instrucciones impartidas.

“Juran ustedes que mantendrán unidos a las damas y caballeros del jurado durante todo el periodo del secuestro, no permitirán que persona alguna se comunique con ellos y velarán por la seguridad de los miembros del jurado”, indicó la secretaria.

En tanto, los cuatro alguaciles auxiliares respondieron en conjunto: “lo juro”, quedando así formalmente designados para la encomienda asignada durante la etapa de deliberación.

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Cabe destacar que la última vez que un jurado fue secuestrado en un caso de alto interés público en Puerto Rico ocurrió durante el juicio contra el excorredor de bienes raíces Pablo Casellas Toro, convicto por el asesinato a tiros de su esposa, Carmen Paredes Cintrón, ocurrido el 14 de julio de 2012.

Someten el caso

Antes de que el juez anunciara el secuestro del jurado, la Fiscalía sometió su caso. Por su parte, la abogada Mayra López Mulero, representante de la acusada, informó que la defensa renunciaba a presentar prueba testifical y también dio por sometido el caso.

Mientras esto ocurría, la acusada, con el cabello recogido en una dona, permanecía inmóvil, con su mirada fija hacia el estrado. No hizo gesto alguno. El momento marcaba el cierre de meses de testimonios y vasta evidencia en un caso sumamente mediático.

Sin embargo, surgió algo inesperado: una de las miembros principales del jurado fue excusada por una situación médica. Luego, el juez hizo un sorteo, acorde a las Reglas de Procedimiento Criminal, para que uno de los miembros suplentes pasara al panel principal.

“Hay una jurado que tiene que ir a una cita médica. Se ve un poquito complicado (su caso). Es probable que cuando vaya al centro que tiene que ir, le manden un descanso. El tribunal le sugirió a las partes sustituir esa jurado por un miembro suplente”, explicó.

Posteriormente, explicó los próximos pasos del proceso. Fue entonces cuando, con un tono distendido, les dijo que tenía dos noticias que darles: la buena era que el desfile de prueba había concluido; la mala, que a partir de ese momento quedarían secuestrados.

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“El desfile de prueba ha culminado. El caso está sometido por ambas partes. ¿Qué falta? Argumentaciones de las partes. Lo que digan las partes en sus argumentaciones, eso no hace prueba. Cualquier comentario que haga el juez, eso no hace prueba”, dijo.