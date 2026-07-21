Anulan condenas de dos hombres vinculados al complot para secuestrar a gobernadora de Michigan

Un tribunal estatal de apelaciones anuló el lunes las condenas de dos hombres implicados en un complot de 2020 para secuestrar a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer.

Pete Musico y Paul Bellar habían sido declarados culpables de brindar apoyo material para un acto de terrorismo. Junto con el coacusado Joe Morrison, fueron señalados de desempeñar papeles secundarios en el plan.

La condena de Morrison fue anulada en junio mediante una decisión que sentó precedente. Un panel distinto del Tribunal de Apelaciones de Michigan determinó que estaba obligado a aplicar ese fallo también a Musico y Bellar.

Las condenas fueron revocadas por fundamentos técnicos. El tribunal apelativo concluyó que el secuestro no constituye un delito grave violento subyacente que pueda sustentar una condena al amparo de la ley antiterrorista de Michigan.

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La fiscal general Dana Nessel calificó la decisión como un ejercicio de “malabarismo lingüístico” y anticipó que solicitará al Tribunal Supremo de Michigan que atienda los casos.

Morrison, Musico y Bellar no fueron acusados de participar directamente en el plan para secuestrar a Whitmer. Bellar se había mudado fuera del estado varias semanas antes de que el Negociado Federal de Investigaciones realizara los arrestos en octubre de 2020, mientras que Morrison y Musico afirmaron que para entonces tampoco mantenían contacto con las figuras principales del esquema.

Sin embargo, los tres habían pertenecido a un grupo paramilitar que previamente realizó entrenamientos con Adam Fox, procesado en el foro federal como uno de los líderes del complot y quien cumple una sentencia de 16 años de prisión por conspiración.

Como parte del plan, Whitmer sería secuestrada en su residencia vacacional poco antes de las elecciones presidenciales de 2020.

Los fiscales sostuvieron que los conspiradores estaban enfurecidos por las estrictas restricciones contra el COVID-19 impuestas por Whitmer y funcionarios de otros estados durante los primeros meses de la pandemia, así como por lo que consideraban amenazas al derecho a poseer armas.

Whitmer, integrante del Partido Demócrata, nunca sufrió daño físico. Agentes encubiertos e informantes del FBI estuvieron infiltrados durante meses en el grupo de Fox, lo que permitió desarticular el plan.